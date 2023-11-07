”فاكهة أهل الجنة”.. هل تعرف ماهي فوائد “الموز“ وما اسمه في القرآن الكريم؟ .. مش هتتخيل الإجابة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تم ذكر الموز في القرآن الكريم ؟ يتساءل العديد من الأشخاص هذا السؤال بشكل متكرر ولا يعرفون إجابته فبعضهم يقول أنه تم ذكره في القرآن والبعض الآخر يقول بأنه لم يرد اسم الموز في كتاب الله عز وجل، إلا أن حقيقة هذا الجدال فإن الموز قد تم ذكره في القرآن الكريم لكن لم يرد اسمه بشكل مباشر وهذا ما سنتحدث عنه معكم في هذا المقال وسنتناول الحديث عن الموز الذي يعتبر فاكهة أهل الجنة، كما سنخبركم بالآية القرآنية التي تم ذكر الموز فيها.

هل تم ذكر اسم الموز في القرآن الكريم؟

جدير بالذكر أن اسم الموز لم يتم ذكره في القرآن الكريم بشكل صريح باللفظ الحرفي نفسه ولكن تم ذكره باسم آخر في القرآن، حيث ذُكر في سورة الواقعة وهذه الآية التي قال الله تعالى فيها ” وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود * وطلح منضود”، والطلح هنا يعني الموز.

ماذا تعني كلمة الطلح المنضود في القرآن الكريم؟

أكد علماء التفسير فيما يتعلق بكلمة الطلح المنضود التي تم ذكرها في القرآن الكريم أن المقصود بالطلح هو “فاكهة الموز”، لاسيما أن الموز كان يُطلق عليه عند العرب قديماً كلمة الطلح ومازال حتى الآن بعض الدول العربية تستخدم هذا المصطلح، والمقصود بكلمة “المنضود : أي المتراكم ثماره فوق بعضها البعض” وهذا ما يحدث للموز، مع العلم أن كلمة الموز هي مصطلح هندي قبل أن يتم تعريب هذا اللفظ.