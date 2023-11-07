«هيبقى معاك انترنت دايما ببلاش »!!! .... كيفية وجود انترنت بشكل دائم بإستخدام كود سري على هاتفك المحمود بدون الحاجة الى معرفة الباسوورد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت هو إنجاز تكنولوجي هائل قد غير بشكل كبير وجه العالم في العقود الأخيرة. إنها شبكة عالمية متصلة تتيح للأفراد والمؤسسات التفاعل والتواصل بسهولة وسرعة، وهي تعتبر اليوم جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ولا يستطيع احد الاستغناء عن الانترنت ووجوده ولذلك فإننا في هذا المقال سوف نتحدث عن وجود الانترنت المجاني على هاتفك بشكل دائم.

كيفية الاتصال بالراوتر على الهاتف المحمول

قم بفتح إعدادات هاتفك الجوال. انتقل إلى قائمة “الشبكة والاتصالات” أو أي قائمة مماثلة في إعدادات الهاتف. قم بالبحث عن شبكة الواي فاي التي تود الاتصال بها. اضغط على اسم الشبكة (SSID) وسيُطلب منك إدخال كلمة المرور.

افتح متصفح الويب على هاتفك وقم بإدخال العنوان 192.168.1.1 في شريط العنوان واضغط على “Enter”. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر. استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين إذا لم تقم بتخصيصهما مسبقًا. عادةً، يكون اسم المستخدم “admin” وكلمة المرور هي أيضًا “admin” أو “password”، ولكن يمكن أن تختلف هذه المعلومات حسب موديل الراوتر. بمجرد تسجيل الدخول إلى واجهة الراوتر، ابحث عن قسم يتعلق بإعدادات الشبكة اللاسلكية (WLAN) أو الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi). في هذا القسم، ستجد كلمة المرور لشبكة الواي فاي المحددة.

كيفية فتح الانترنت على هاتفك بدون الحاجة الى الباسوورد

إذا كنت ترغب في الوصول إلى شبكة الواي فاي المنزلية بدون كلمة مرور، يمكنك القيام بذلك باستخدام هاتفك المحمول المتصل بالشبكة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة، بمجرد مسح الرمز بواسطة تطبيق قارئ الباركود على هاتفك، سيتم توجيهك مباشرة إلى الشبكة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور يدويًا هذه الطريقة تجعل عملية الاتصال بالشبكة أسهل وأكثر سرعة، وهي خاصة بالشبكات التي توفر هذه الميزة، تذكر دائمًا أن استخدام هذه الطريقة يتطلب إذن وموافقة من صاحب الشبكة، ولا يجوز استخدامها دون إذن مسبق.