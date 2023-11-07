“سبب غير متوقع أدهش الملايين” .. لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله .. معلومات لم تخطر على بال أحد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف ما هو السبب وراء تحريم الله سبحانه وتعالى أكل الخنزير سواء لحمه أو أي شيء من أعضائه أو شحمه أوجلده في القرآن الكريم؟ حيث نجد في القرآن الكريم تحريم لبعض أنواع اللحوم منها لحم الخنازير في حين نجد أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون الحكمة وراء تحريم هذا النوع من اللحوم، وهذا ما كشفه العلم الحديث لنا بعد إجراء العديد من الأبحاث تشتمل على دراسة شاملة حول لحم هذا الحيوان الذي يتناول أي شيء يقابله سواء أشياء جيدة أو الفضلات والأشياء العفنة، وهذا ما سنتحدث عنه خلال سطور هذا المقال.

سبب خلق الله تعالى حيوان الخنزير

من المؤكد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئاً في هذا الكون عبثاً وعندما خلق الله تعالى الخنزير كان له حكمة وراء ذلك فهو يساعد في توازن الأرض، علماً بأن الحكمة وراء خلق الله تعالى الخنزير تنظيف الأرض من الأوساخ والمخلفات فهو ذو أهمية كبيرة في تطهير البيئة من أي مخلفات ضارة، في حين أنه لا يجوز تربيته داخل المنزل أو المزارع حيث يعد الخنزير من أكثر الحيوانات ذات اللحم الضار والسيئ التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لاسيما أنه تم تصنيفه ضمن الثدييات ثنائية التغذية التي تتناول الأعشاب واللحوم في وقت واحد، كما أن هذا الحيوان يعتبر قريب من تشكيلة أعضاء الإنسان التشريحية كما أنه تم استخدامه في عمل عديد من التجارب من بينها استخدام البنكرياس لكي يتم إنتاج الأنسولين الذي يتم استخدامه من قبل مرضى السكري.

ما هو موقف الأديان السماوية من الخنزير؟

تم تحريم أكل لحم الخنزير في الإسلام وجاء ذلك بنص صريح في القرآن الكريم حيث قال تعالى في سورة البقرة : “إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله”، كما جاء في سورة المائدة قال تعالى : ” حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم”، كما أنه محرم في الإنجيل قبل تحريفه وعلى الرغم من ذلك نجد أن المسيحيين يتناولون لحومها وصناعة الحلوى وتناوله.