« عشان متجيش تندم »!!! .... خطأ شائع عند استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء يحذر منه طبيب عالمي...خد بالك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، يتجه العديد من الأفراد إلى إعادة استخدام السخانات، سواء كانت كهربائية أو غازية، دون معرفة الأمور الهامة التي يجب مراعاتها قبل الاعتماد على الماء الساخن بشكل مستمر يقوم الخبراء بتحذيرهم من هذا السلوك الشائع ويشددون على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير أمان لتجنب المخاطر الكبيرة، مثل الانفجار والاختناق.

تحذير استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء

أشد اللواء ممدوح عبد القادر، القائد العام السابق للحماية المدنية، بأهمية اقتناء سخان جديد من مصادر موثوقة ومعتمدة. ينبغي أن يكون الجهاز مناسبًا للاحتياجات وأن تتوافق تفاصيله مع المواصفات المطلوبة. يمكن اختيار الحجم الذي يناسب حجم الأسرة.

فيما يتعلق بالسخانات الكهربائية، ينبغي التأكد من أن الاتصالات الكهربائية تمت بشكل صحيح وتم تنفيذها بواسطة فنيين ذوي خبرة. أما بالنسبة للسخانات الغازية، فيجب التواصل مع شركة الغاز لضمان توصيلها بشكل صحيح.

بعض الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي