« عشان متجيش تندم »!!! .... خطأ شائع عند استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء يحذر منه طبيب عالمي...خد بالك قبل فوات الاوان

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، يتجه العديد من الأفراد إلى إعادة استخدام السخانات، سواء كانت كهربائية أو غازية، دون معرفة الأمور الهامة التي يجب مراعاتها قبل الاعتماد على الماء الساخن بشكل مستمر يقوم الخبراء بتحذيرهم من هذا السلوك الشائع ويشددون على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير أمان لتجنب المخاطر الكبيرة، مثل الانفجار والاختناق.
تحذير استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء
أشد اللواء ممدوح عبد القادر، القائد العام السابق للحماية المدنية، بأهمية اقتناء سخان جديد من مصادر موثوقة ومعتمدة. ينبغي أن يكون الجهاز مناسبًا للاحتياجات وأن تتوافق تفاصيله مع المواصفات المطلوبة. يمكن اختيار الحجم الذي يناسب حجم الأسرة.
فيما يتعلق بالسخانات الكهربائية، ينبغي التأكد من أن الاتصالات الكهربائية تمت بشكل صحيح وتم تنفيذها بواسطة فنيين ذوي خبرة. أما بالنسبة للسخانات الغازية، فيجب التواصل مع شركة الغاز لضمان توصيلها بشكل صحيح.
بعض الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي
- عدم الرقابة: يجب دائمًا أن تبقى مراقبًا على السخان الكهربائي أثناء التشغيل عدم الاشراف يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق أو حوادث أخرى.
- ترك الأشياء قرب السخان: يجب تجنب وضع أي أشياء قريبة من السخان مثل الملابس أو الأثاث أو الأغطية يجب الاحتفاظ بمسافة آمنة حول السخان لتجنب أي مخاطر.
- عدم تنظيف السخان بانتظام: من المهم تنظيف السخان بانتظام من الغبار والأوساخ، وذلك لضمان تدفق الهواء بفعالية وللحفاظ على أدائه.
- توصيل السخان بمأخذ غير مناسب: يجب التأكد من توصيل السخان بمأخذ كهربائي مناسب ومناسب للجهد الكهربائي الخاص بالسخان استخدام مأخذ غير مناسب يمكن أن يتسبب في مشاكل كهربائية.
- استخدام السخان بطرق غير صحيحة: يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة لاستخدام السخان بشكل صحيح عدم اتباع الإرشادات يمكن أن يؤدي إلى تلف السخان وزيادة استهلاك الكهرباء.
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