«جنني جوزك بجمالك» .. هاتى قرن فلفل ومعلقة من الفازلين وضعيهم على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. هتندمى لو مجربتهاش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم النساء بوصفات البشرة للحصول على بشرة صافية ونقية وخالية من أي بقع داكنة لذلك تبحث النساء دوماً على الخلطات الطبيعية عندما تعاني من الإسمرار والبقع والتصبغات، وهنا سنوضح وصفة رائعة تساعد في التخلص من كل مشاكل البشرة وتعمل على نضارته مع الإنتظام في الإستخدام وهي تركيبة فعالة من الفلفل الحار والفازلين سنتناول مكوناتها وخطوات عملها وكيفية تجنب آثارها السلبية على البشرة من خلال هذا المقال التالي.

تعليمات هامة قبل إستخدام الوصفة

تحتوي هذه الوصفة على الفلفل الحار الذي يمكن أن يسبب تهيج للبشرة لذلك قبل تطبيق هذه الوصفة يجب القيام بما يلي:

وضع كمية بسيطة من الوصفة على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود أي حساسية.

إذا حدث تهيج للبشرة نقوم بغسل هذا الجزء سريعا وعدم إستخدامها على بشرة الوجه.

وضع مرطب مناسب للبشرة بعد هذه الوصفة حتى لا يحدث جفاف أو تهيج للبشرة.

وصفة الفلفل الحار والفازلين

هي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها لذلك يجب إتباع ما يلي:

المكونات:

ملعقة من الفلفل الأحمر.

معلقة عصير ليمون.

معلقة زيت جوز الهند.

معلقة فازلين.

الخطوات: