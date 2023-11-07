«لو عملت كده هتندم ندم عمرك»!!! .... تحذير هام وعاجل من الحكومة لمن يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة ...غرامات تصل 100 الف جنية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تزال بعض العملات الورقية قائمة، ولكن مصر أطلقت مؤخرًا عملة ورقية جديدة بفئات صغيرة تشمل العشرة والعشرون جنيهًا تُعد هذه العملات الورقية الجديدة بديلاً للنسخ القديمة من العملات الورقية هناك انقسام بين الأشخاص بشأن قبولهم لاستخدام هذه العملات الجديدة بعض الأفراد يرفضونها ويفضلون العملات القديمة، في حين يعشقها آخرون ويبحثون عنها لجمعها تتميز العملات الجديدة بأنها مصنوعة من البلاستيك، مما يعزز من متانتها وعمرها الافتراضي الطويل يجري النقاش حول فرض عقوبات على الأشخاص الذين يرفضون التعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة تابعونا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

عقوبات رفض التعامل بالعملة الجديدة

تم تدشين فئة العملات البلاستيكية بقيمة 10 جنيهات كبداية، ولاحقًا تم طرح فئة العملات البلاستيكية بقيمة 20 جنيهًا وبالنظر إلى هؤلاء الأفراد الذين رفضوا التعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة، فإنه يجب معاقبتهم وفقًا للمادة رقم 377 من قانون العقوبات وتنص هذه المادة على أنه يجب فرض غرامة مالية على أي شخص يمتنع عن التعامل بالعملات النقدية الجديدة تتراوح هذه الغرامة بين 10,000 جنيه كحد أدنى و 100,000 جنيه كحد أقصى يجب تطبيق هذه الغرامة على كل من المشتري والبائع على حد سواء.

عقوبات بيع العملة الجديدة باعلي من قيمتها

فيما يتعلق بتلك الأفراد الذين استغلوا حب المواطنين في مصر وقاموا ببيع العملات البلاستيكية بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، فإنهم يجب أن يتعرضوا لعقوبات وفقًا لما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا وبحسب تلك الإفادة، يجب فرض غرامة مالية على هؤلاء الأفراد تبدأ من مليون جنيه كحد أدنى وتصل إلى خمسة مليون جنيه كحد أقصى هذه العقوبات تهدف إلى حماية المواطنين من التلاعب والاستغلال المالي غير القانوني في مثل هذه الأمور.