«ضاع عمرنا واحنا منعرفش الطريقة دي »!!! .... طريقة عبقرية لسحب الاموال بدون كارت فيزا وفي اقل من 60 ثانية...ابسط يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعرف سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي بواسطة البطاقات فيزا. ومع ذلك، يعتبر السحب بدون بطاقة هدفًا يسعى إليه العديد من الأشخاص. تقدم البنوك خدمة حديثة لتسهيل هذه العملية، ولكن هناك شروط يجب تلبيتها للاستفادة منها. في هذا المقال، سنشرح الطريقة للسحب بدون فيزا بسهولة.

مقدمة عن المحفظة الالكترونية

المحفظة الإلكترونية هي وسيلة مؤمنة ومريحة لتخزين الأموال وإدارة العمليات المالية عبر الإنترنت. تتيح للأفراد والشركات القدرة على إجراء المعاملات المالية مثل الدفعات والتحويلات والاستثمارات دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية أو البطاقات الائتمانية.

كيفية سحب الأموال بدون فيزا

سيُسهل استخدام هذه الأشياء عليك كثيرًا عند سحب الأموال من ماكينة النقود دون الحاجة إلى البطاقة، ولكن هناك شرط مهم يجب توفيره للسماح بذلك كثيرًا

للتمكن من سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي، يجب على العميل أن يكون لديه محفظة إلكترونية مثبتة على هاتفه الخاص وسبق له التسجيل في التطبيق المخصص. إذا كنت عضوًا في محفظة فوادفون كاش، يُرجى اتباع الخطوات التالية لسحب الأموال بسهولة:

1)

ابدأ بالطلب على الكود المخصص للخدمة عبر الاتصال بـ *9#.

2) بعد ذلك، قم باختيار إمكانية السحب من ماكينة الصراف الآلي.

3) حدد المبلغ الذي ترغب في سحبه من حسابك.

4) أدخل الرقم السري الخاص بك.

5) سيتم إرسال رسالة تأكيد بشأن الرقم السري إلى ماكينة الصراف الآلي.

6) أدخل الرقم السري وقم بسحب الأموال بكل سهولة.

بهذه الخطوات، ستتمكن من القيام بسحب الأموال بنجاح من ماكينة الصراف الآلي.