“يا خيبتك التقيلة وانتي كل دا بترميه خليكي ست بيت ناصحة ” .. قمع الكوسة لا تتخلصي منه ١٠ فوائد ستدهشك له!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قمع الكوسة، وهو الجزء المتبقي من هذه الخضار اللذيذة، يمثل جزءًا غالبًا مهملًا عند تحضير الكوسة في المطبخ. عندما نستخدم قمع الكوسة لإزالة القشرة الخارجية، يتبقى لدينا الجزء الأكثر نعومة وقابلية للأكل. وهذا الجزء المتبقي للكوسة يمكن أن يكون غنيًا بالقيمة الغذائية والنكهة.

إن الاستفادة الكاملة من الكوسة، بما في ذلك قمعها واستخدام الجزء المتبقي، يمكن أن تكون طريقة ممتازة لتقليل الهدر الغذائي وزيادة التنوع في وجباتك. في هذا المقال، سنكتشف كيف يمكننا الاستفادة القصوى من قمع الكوسة والجزء المتبقي منها، بما في ذلك الوصفات اللذيذة التي يمكن إعدادها

كيفية الاستفادة من قمع الكوسة في وصفات الأكلات

تحضير الكوسة المقشورة: بعد استخدام قمع الكوسة لإزالة القشرة الخارجية، يمكنك استخدام الجزء المتبقي من الكوسة كواحد من مكونات الوجبات المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك تقطيع الجزء المتبقي إلى شرائح رقيقة وإضافته إلى السلطات.

تحضير مربى الكوسة: يمكنك استخدام الجزء المتبقي من الكوسة لتحضير مربى الكوسة اللذيذ. قم بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة وقم بغليها مع السكر والليمون للحصول على مربى لذيذ يمكن استخدامه كحشوة للمخبوزات أو تناوله مع الخبز.

تحضير الحساء: يمكنك استخدام الجزء المتبقي من الكوسة في تحضير حساء الكوسة. قم بتقطيعها وإضافتها إلى حساء الخضروات مع البصل والثوم لتحضير وجبة ساخنة لذيذة.

تحضير عصائر وعصائر الكوسة: يمكنك أيضًا استخدام الجزء المتبقي من الكوسة لتحضير عصائر وعصائر الكوسة الطازجة. قم بعصره وخلطه مع الفواكه والخضروات الأخرى للحصول على مشروب منعش.

تحذير عند عمل الكوسة واستخدام قمعها في الوصفات

تأكد دائمًا من غسل الكوسة جيدًا قبل استخدام الجزء المتبقي منها.

يمكنك أيضًا التخلص من الجزء المتبقي من الكوسة بطرق صديقة للبيئة، مثل إضافته إلى مكدس السماد لاستفادة منه في تحسين التربة.

باستخدام الكوسة بشكل كامل، يمكنك الحصول على القصدير الأقصى من هذه الخضروات اللذيذة وتقليل الهدر الغذائي، مما يساهم في الاستدامة وتوفير المزيد من الفوائد الصحية والطعم اللذيذ.