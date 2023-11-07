دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من ربات البيوت في مواسم الصيف من تدفق الحشرات الزاحفة والطائرة إلى منازلهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة وللتغلب على هذه المشكلة بدون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة التي تمكن تآذي أفراد الأسرة، يسعى الجميع دائمًا لاكتشاف وصفات طبيعية فعالة، نحن هنا لنقدم لك فكرة رائعة للتخلص من النمل والصراصير وبق الفراش بكل سهولة وفاعلية دون عبء أو جهد زائد ستدهشك النتائج في وقت قصير، وسوف تستمتع بمنزل خالٍ من هذه الزوار الغير مرغوب فيهم. طرق طبيعية لطرد النمل من المنزل الخل والماء: قوم بمزج كوب من الخل مع كوب ماء في زجاجة رذاذ، ثم رش هذا المحلول في المناطق التي تشهد وجود النمل الخل يساعد في التخلص من النمل ويقوم بإبطاء تكاثرهم. ماء وصابون: قم بخلط ملعقة صغيرة من الصابون السائل مع كوبين من الماء واستخدمها لرش النمل هذا الخليط يساعد في قتل النمل والتخلص منهم. مسح بماء وصابون: امسح الأماكن التي تجدها بها النمل باستخدام قطعة قماش مبللة بماء وصابون ذلك سيمنع النمل من العبور ويزيل البقع الروائح التي يتبعونها. القرفة: رش القرفة في مكان تواجد النمل، حيث يعتبرونها عائقًا طبيعيًا يمكنك أيضًا وضع حبيبات قرفة في الزوايا والممرات التي يستخدمها النمل. البيكنج صودا: رش البيكنج صودا في المناطق المتأثرة، فهي تساعد على امتصاص الرطوبة وتجفيف المكان، مما يجعله غير مناسب للنمل. بعض النصائح لطرد النمل القشر الحامضي: قوم بوضع قشر الحامض أو الليمون في الأماكن التي يظهر فيها النمل. الرائحة الحامضية تبعد النمل وتعيق تقدمهم. تصحيح المصادر: ابحث عن مصادر الطعام التي تجذب النمل إلى منزلك وتأكد من إبعادها بشكل جيد. قم بتخزين الطعام في حاويات محكمة الإغلاق ونظف الأماكن بشكل دوري. سد الفتحات: تأكد من سد أي فجوات أو فتحات في الجدران والأرضيات حيث يمكن للنمل الدخول من خلالها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فكرة من ذهب»!!! …. اسرع طريقة لطرد النمل والحشرات من المنزل نهائيا وبدون استخدام مبيدات حشرية وفي اقل من 24 ساعة مش هتشوفيهم في بيتك تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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