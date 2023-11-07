«حلمك هيتحقق خلاص»!!! .... تعلن شركة مصر للطيران عن توفر عدة فرص عمل خالية للمؤهلات العليا...اعرف الاوراق والشروط المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعلن شركة مصر للطيران مسبقًا عن توفر عدة فرص وظيفية للعمل في منظومة التعاقد مع الشركة يمكنكم العثور على تفاصيل هذه الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم من خلال الإعلانين رقم 22/2023 ورقم 23/2023 نحن نسعى دائمًا لتقديم أحدث المعلومات المتعلقة بالوظائف والشروط الضرورية للعمل في شركة مصر للطيران تفضلوا بقراءة السطور التالية لمعرفة المزيد عن هذه الفرص ومتطلبات التقديم.

وظائف شركة مصر للطيران

شركة الطيران تعلن عن فرص وظيفية شاغرة والتي تشمل:

وظيفة مهندس كيمياء. وظيفة مهندس عمرة محركات الطائرات. وظيفة مهندس عمرة وحدة الطائرة. وظيفة مهندس اتصالات في إدارة النظم الاتصالية. وظيفة مهندس صيانة أجهزة الطائرات في إدارة المرور. وظيفة مهندس صيانة أجهزة الطائرات في إدارة صلاحية الطائرات.

شروط التقديم على وظائف شركة مصر للطيران

إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز. عمر المتقدم للوظيفة لا يجب أن يتجاوز 35 عامًا. يجب أن يكون المتقدم من محافظة القاهرة، ويجب أن تكون محافظة القاهرة مدونة على بطاقته الشخصية. مهارة جيدة في استخدام الحاسوب. يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية. اجتياز الاختبارات التي تقوم بها الشركة. دفع رسوم تقديرية قدرها 50 جنيهًا، والتي ليست ملزمة بالاسترداد إذا لم يتم اجتياز الاختبارات. الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحددة مسبقًا. تحتفظ الشركة بالحق في توجيه أي متقدم إلى المجال أو الوظيفة التي تراها مناسبة له.

موعد التقديم

أعلنت هيئة الطيران المصري عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها للتحقق من تفاصيل الميعاد وكيفية التقديم، يُرجى زيارة موقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية يُشدد على أنه يجب إكمال عملية التقديم قبل تاريخ 11 يونيو 2023 حيث سيتم إغلاق باب التقديم في هذا التاريخ.