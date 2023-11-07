“ياريتني خدت بالي من زمان” .. 3 أضرار كارثية لترك ” جهاز الراوتر ” يعمل طوال الليل .. خلي بالك عشان مترجعش تندم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت لغة العصر في كل مكان ولا يخلو أي منزل من ويعد جهاز الراوتر العامل الرئيسي لوصول الإنترنت إلى المنزل، لكن يوجد لكل جهاز منافع وأضرار عندما تسيء إستخدامه وترك الجهاز يعمل طوال الليل يؤدي إلى أضرار جسمية خاصة أن هناك خدمات تقوم بعمل نسخة إحتياطية من بيانات الشخص وقت الخمول لذلك من الضروري فصل جهاز الراوتر عن الكهرباء لعدة أسباب ولتجنب أضرار ذلك وهذا سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.

أضرار تشغيل الراوتر طوال الليل

أكد خبراء التكنولوجيا الحديثة أن ترك جهاز الراوتر يعمل طوال الليل يسبب أضرار كبيرة ومنها الآتي:

إرتفاع درجة حرارة بالجهاز خاصة في فصل الصيف فيؤدي إلى إنخفاض سرعة الإنترنت .

تلف الجهاز بسبب تواصل عملها أيام دون فصل.

يؤدي إلى مخاطر كهربائية وهى حدوث ماس كهربائي وإستهلاك مزيد من الكهرباء.

إمكانية تعرض المستخدم للإختراق من الهكر وسرعة إنتهاء الباقة بسبب إستهلاك الإنترنت الجهاز.

يؤدي أيضا إلى أضرار نفسية خاصة على الأطفال.

أسباب هامة لإيقاف الراوتر ليلاً

من الضروري أن يبقى جهاز الراوتر مغلقاً في الليل لما له من فوائد عديدة ولأسباب مهمة سوف نوضحها فيما يلي: