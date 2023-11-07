“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتعرض جميعا إلى النسيان وخاصة نسيان أماكن وضع المفاتيح أو تضيع منا وقد تكون هذه المفاتيح للأقفال خاصة بأشياء ثمينة وأوراق هامة أوللمنزل أو العمل، وهناك حاجة ضرورية لفتح هذا القفل بأسرع وقت لذلك يلجأ البعض إلى أسهل حل وهو كسر القفل وهذه مشكلة أكبر لأنها قد تسبب أضرار مادية أخرى لذلك يجب أن لا تحتار حيث سنقدم لكم حلول سحرية لفتح القفل بدون مفتاح في هذه السطور الآتية.

مشبك الورق حل فعال لفتح الأقفال

يمكن إستخدام مشبك الورق كحل سحري وسريع في فتح أي قفل عند فقد المفتاح الخاص به وهذا عن طريق الخطوات التالية:

فتح إحدى أطراف المشبك ونضعه داخل القفل.

لف المشبك داخل القفل يمينا ويساراً.

يفتح القفل بسهولة وسرعة.

يمكن إستبدال ذلك بسلك معدني رفيع لفتح القفل.

طرق عديدة لفتح الأقفال دون مفتاح

يوجد عدة طرق مختلفة لفتح القفل عن ضياع المفاتيح وكلها خدع سهلة وسريعة في فتحه دون الحاجة إلى كسر أي قفل ونذكر منها ما يلي: