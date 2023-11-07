“الحق الشتا على الأبواب”!!.. تعرف على أسعار الدفايات الكهربية في مصر الآن لعام 2023.. عد فلوسك عشان متجيش تقول معرفش!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقترب بداية فصل الشتاء الذي يتميز بإنخفاض درجات الحرارة والبرودة الشديدة التي تجتاح جميع أنحاء الجمهورية مما يدفع الكثيرين للبحث عن أفضل أنواع الدفايات الكهربية لشرائها من أجل التمتع بالدفء خلال أيام البرد القارص خاصةً في ساعات الليل الذي يتزايد فيه الاحساس بالبرود، كما يبحثون عن الأسعار المناسبة لكل شخص إلى جانب الأنواع الأقل استهلاكاً للكهرباء بهدف الترشيد في فاتورة الكهرباء، لذا نقدم لكم فكرة سريعة عن أفضل أنواع الدفايات الكهربية واسعارها في الأسواق خلال هذا العام 2023.

أبرز أنواع الدفايات الكهربائية

هناك العديد من الأنواع المختلفة في الأسواق التي تختلف في المواصفات والأشكال وكذلك الأحجام، ويمكن ذكر بعضها في النقاط التالية:

الدفايات المشعة التي تتميز بكفاءة عالية مع ترشيد في استهلاك الطاقة، ولكن لا يجب وضعها في غرفة النوم لأنها تحرق الأكسجين في الهواء وتسبب الاختناق.

الدفايات السيراميك تساعد في تدفئة المكان بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى سهولة نقلها من مكان لآخر، ولكن من أهم عيوبها صوتها العالي المزعج إلى جانب استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء.

الدفايات الزيت التي تشع الحرارة في المكان من خلال تسخين الزيت بداخلها والتي تمتاز بتدفئة المكان لوقت طويل حيث تحتفظ بالسخونة بدون استهلاك الكهرباء ولكنها تستغرق وقت طويل جداً حتى تقوم بالتدفئة.

أسعار الدفايات الكهربائية في مصر

تختلف الأسعار بإختلاف الماركات والموديلات، ولكن نقدم لكم أنسب الأسعار من شركة ديلونجي لعام 2023 كالتالي: