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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقترب بداية فصل الشتاء الذي يتميز بإنخفاض درجات الحرارة والبرودة الشديدة التي تجتاح جميع أنحاء الجمهورية مما يدفع الكثيرين للبحث عن أفضل أنواع الدفايات الكهربية لشرائها من أجل التمتع بالدفء خلال أيام البرد القارص خاصةً في ساعات الليل الذي يتزايد فيه الاحساس بالبرود، كما يبحثون عن الأسعار المناسبة لكل شخص إلى جانب الأنواع الأقل استهلاكاً للكهرباء بهدف الترشيد في فاتورة الكهرباء، لذا نقدم لكم فكرة سريعة عن أفضل أنواع الدفايات الكهربية واسعارها في الأسواق خلال هذا العام 2023.
أبرز أنواع الدفايات الكهربائية
هناك العديد من الأنواع المختلفة في الأسواق التي تختلف في المواصفات والأشكال وكذلك الأحجام، ويمكن ذكر بعضها في النقاط التالية:
- الدفايات المشعة التي تتميز بكفاءة عالية مع ترشيد في استهلاك الطاقة، ولكن لا يجب وضعها في غرفة النوم لأنها تحرق الأكسجين في الهواء وتسبب الاختناق.
- الدفايات السيراميك تساعد في تدفئة المكان بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى سهولة نقلها من مكان لآخر، ولكن من أهم عيوبها صوتها العالي المزعج إلى جانب استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء.
- الدفايات الزيت التي تشع الحرارة في المكان من خلال تسخين الزيت بداخلها والتي تمتاز بتدفئة المكان لوقت طويل حيث تحتفظ بالسخونة بدون استهلاك الكهرباء ولكنها تستغرق وقت طويل جداً حتى تقوم بالتدفئة.
أسعار الدفايات الكهربائية في مصر
تختلف الأسعار بإختلاف الماركات والموديلات، ولكن نقدم لكم أنسب الأسعار من شركة ديلونجي لعام 2023 كالتالي:
- تأتي دفاية كهرباء ديلونجي 2000 واط ذات المستويين بسعر 779 جنية مصري.
- بينما سعر دفاية كهرباء ديلونجي 2000 واط ذات الثلاث مستويات يبلغ 1049 جنية مصري.
- سعر دفاية كهرباء ديلونجي 1800 واط والتي تمتاز بقطعة سيراميك حوالي 750 جنيه.
- أخيراً سعر الدفاية الكهرباء ديلونجي 2400 واط ذات 3 مستويات بحوالي 1249 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحق الشتا على الأبواب”!!.. تعرف على أسعار الدفايات الكهربية في مصر الآن لعام 2023.. عد فلوسك عشان متجيش تقول معرفش!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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