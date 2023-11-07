دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت ترغب في التخلص من الشعر الأبيض أو تجنب ظهوره المبكر، فهناك العديد من الطرق والإجراءات التي يمكن أن تساعدك في تحقيق ذلك. سيتم مناقشة هذه الطرق والإجراءات في هذا المقال، بدءًا من العوامل المسببة لظهور الشعر الأبيض وصولًا إلى الوسائل والمنتجات التي يمكن استخدامها للتحكم في هذه المشكلة واستعادة لون وجمال الشعر كل ذلك بأهم وصفة وهي استخدام الفازلين المكونات المطلوبة للتخلص من الشعر الابيض 2 ملعقة كبيرة من الفازلين. 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض تماما في وعاء صغير، قومي بمزج الفازلين ومسحوق الكركم حتى تحصلي على مزيج متجانس. أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وامزجيه جيدًا. قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء صغيرة وابدئي بوضع الخليط على فروة رأسك وشعرك برفق. دلكي فروة الرأس بأطراف أصابعك بلطف لمدة 5 دقائق. اتركي القناع على شعرك لمدة 30-45 دقيقة. اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي شامبو مناسب للشعر بعد ذلك. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة الكركم يمكن أن يترك بعض البقع على الشعر، لكنها ستزول بسهولة بعد غسل الشعر بالشامبو لذلك لا يحب القلق على هذا الكركم مع غسل الشعربطريقة سليمة وسريعة ستتخلصين من هذا اللون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “جوزك هيتجنن عليكي بعد الوصفة دي هتتغيري ١٠٠% مش هيصدق!” .. تخلصي من الشعر الأبيض في أقل من أسبوع بوصفة الفازلين !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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