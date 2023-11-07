دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الدجاج من الزفارة أمر ضروري لضمان سلامة الوجبة وجعلها طازجة وصحية. هنا سنقدم بعض الوصفات المتعددة لتحقيق ذلك التي ستغنيكي عن الدعك والوقوف بالساعات للتنضيف وغير مكلفة اطلاقا سنكتشف الآن في السطور القادمة وصفة الليمون لتنظيف الدجاج من الزفارة قومي بغسل الدجاج بالماء البارد.

امسكي شريحة ليمون وقومي بفرك السطح الخارجي للدجاج بها.

ثم اشطفي الدجاج مرة أخرى بالماء.

هذا سيساعد على إزالة أي زفارة متبقية ويمنح الدجاج نكهة منعشة. وصفة الخل لتنظيف الدجاج من الزفارة بعد غسل الدجاج بالماء، ضعي الدجاج في وعاء واستخدمي ملعقة كبيرة من الخل.

قومي بتدليك الدجاج بلطف بالخل واتركيه لبضع دقائق.

اشطفي الدجاج مرة أخرى بالماء.

الخل يساعد في تطهير الدجاج وإزالة الزفارة. وصفة البيكربونات والماء المغلي لتنظيف الدجاج ضعي الدجاج في وعاء مع ماء بارد وقم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكربونات.

قومي بترك الدجاج في هذا المحلول لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الدجاج جيدًا بالماء بعد ذلك.

هذا المزيج سيساعد على تنظيف الزفارة بفعالية. اغلي الماء في إناء كبير.

قومي بتغميس الدجاج في الماء المغلي لمدة دقيقة واحدة.

اشطفي الدجاج جيدًا بالماء بعد ذلك.

هذه العملية ستساعد على إزالة الزفارة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” ودعي زفارة الفراخ في أقل من ٣ دقايق وبيكون واحد بسس!!” .. وصفة سحرية للتخلص من زفارة الدجاج بأقل مجهود!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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