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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وُضعت بعض التشريعات المرورية الجديدة من أجل تحقيق سلامة الطريق والمواطنين تمنع تواجد بعض الأشياء في السيارة منعاً لتحمل غرامات مالية كبيرة نتيجة مخالفة تلك القوانين، حيث تم فرض غرامات تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى حوالي 50,000 جنيه على جميع المخالفين في حالة ارتكاب عدد من المخالفات المرورية منها تجاوز السرعة المحددة على الطرق وكذلك انتهاك قواعد السلامة الموضوعة، لهذا وجب علينا تنبيهكم بكل هذه العقوبات لأخذ المزيد من الحذر لتجنب الغرامات.
حالات سحب الرخصة وتوقيع الغرامات المفروضة
هناك بعض المخالفات المرورية التي إذا صادف وجود كمين تعرض الشخص للمسآلة القانونية والغرامات منها التالي:
- تركيب زجاج فاميه غامق من مخالفات عدم الالتزام بلوائح المرور المحددة وكذلك عدم مطابقته للمواصفات القانونية.
- تركيب ملصقات بداخل السيارة يعرض الشخص للعقوبة والغرامة خاصةً عند استخدامها لإخفاء هوية السيارة.
- تصل قيمة الغرامات ما بين 100 إلى 300 جنية.
- يلزم التعرف على اللوائح المرورية والقوانين الخاصة بها منعاً لحدوث أي مشملات قانونية.
غرامات مالية لامتلاك بعض الأشياء في السيارة
توقع الشرطة المرورية العديد من الغرامات في الحالات التالية:
- تفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 جنية في حالة عدم تنفيذ تعليمات رجال المرور.
- سحب رخصة القيادة في حالة عدم دفع 50 جنية قيمة التصالح المالي.
- عند ترك السيارة في مكان مخالف لنظام المرور ويتسبب في عرقلة الحركة المرورية، يتم دفع غرامة مالية تبدأ من 200 جنية حتى 2000 جنية.
- فرض غرامة قدرها 300 جنية لمن لا يملك طفاية الحريق بداخل السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “متجيش تقول معرفش”!!.. فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنية لو وجدت هذه الأشياء في سيارتك.. احذر تواجدها حتى لا تتعرض لسحب الرخص والغرامة!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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