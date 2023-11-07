“متجيش تقول معرفش”!!.. فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنية لو وجدت هذه الأشياء في سيارتك.. احذر تواجدها حتى لا تتعرض لسحب الرخص والغرامة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وُضعت بعض التشريعات المرورية الجديدة من أجل تحقيق سلامة الطريق والمواطنين تمنع تواجد بعض الأشياء في السيارة منعاً لتحمل غرامات مالية كبيرة نتيجة مخالفة تلك القوانين، حيث تم فرض غرامات تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى حوالي 50,000 جنيه على جميع المخالفين في حالة ارتكاب عدد من المخالفات المرورية منها تجاوز السرعة المحددة على الطرق وكذلك انتهاك قواعد السلامة الموضوعة، لهذا وجب علينا تنبيهكم بكل هذه العقوبات لأخذ المزيد من الحذر لتجنب الغرامات.

حالات سحب الرخصة وتوقيع الغرامات المفروضة

هناك بعض المخالفات المرورية التي إذا صادف وجود كمين تعرض الشخص للمسآلة القانونية والغرامات منها التالي:

تركيب زجاج فاميه غامق من مخالفات عدم الالتزام بلوائح المرور المحددة وكذلك عدم مطابقته للمواصفات القانونية.

تركيب ملصقات بداخل السيارة يعرض الشخص للعقوبة والغرامة خاصةً عند استخدامها لإخفاء هوية السيارة.

تصل قيمة الغرامات ما بين 100 إلى 300 جنية.

يلزم التعرف على اللوائح المرورية والقوانين الخاصة بها منعاً لحدوث أي مشملات قانونية.

غرامات مالية لامتلاك بعض الأشياء في السيارة

توقع الشرطة المرورية العديد من الغرامات في الحالات التالية: