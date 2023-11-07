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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه العديد من ربات البيوت صعوبة في تنظيف الأواني من البقع السوداء والدهون المتراكمة حيث يصعب إزالتها بالطرق التقليدية وتستغرق الكثير من الوقت والمجهود للحصول على النظافة المطلوبة، لذا تبحثن دائماً عن وصفات وطرق سهلة لحل هذه المشكلة المؤرقة والحصول على نظافة مثالية بأقل مجهود وأسرع وقت لإنجاز مهامها المنزلية بكل سلاسة، لذلك نقدم لكم فكرة جهنمية لإزالة تراكمات الدهون وطبقات السواد في الأواني عن طريق رمي الفحم في الزيت وودعي الدعك والطرق الصعبة لغسل الأواني إلى الأبد.
مكونات وصفة سحرية لتنظيف الدهون والزيوت المتراكمة في مقلاة الزيت
يمكنك الآن تنظيف مقلاة الزيت والأواني التي تتراكم عليها الدهون الصعبة عن طريق وصفة بسيطة بمكونات موجودة في كل بيت وهي كالتالي:
- المقلاة المراد تنظيفها.
- كمية من زيت القلي المستعمل.
- بعض قطع من الفحم.
طريقة تحضير وصفة جبارة للتخلص من الدهون المتراكمة والشحوم في المقلاة
إليكي سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الدهون الصعبة المتراكمة في مقلاة الزيت والتي سوف تعطيكي نتيجة مدهشة بدون دعك أو فرك، حيث يمكنك إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- يجب أولاً وضع كمية من زيت القلي المستعمل في المقلاة ووضعها على نار هادئة.
- نقوم بعد ذلك بطحن كمية من الفحم حتى يصبح ناعم تماماً مثل البودرة.
- نضع مسحوق الفحم في المقلاة ونمزج الفحم مع الزيت جيداً.
- نستخدم كمية من هذا الخليط لغسل المقلاة من الخارج والداخل بقطعة من السلك لعدة مرات.
- نشطف المقلاة بالماء لنجدها أصبحت نظيفة تماماً وخالية من أي آثار من الدهون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “وصفة رهيبة ولا في الخيال”!!.. ارمي “الفحم في الزيت” والنتيجة مذهلة لا تصدق.. قولي وداعاً لدعك وغسل المواعين إلى الأبد!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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