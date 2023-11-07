“هتبقى مليونير وانت في بيتك”!!.. كنز ثمين في “جهاز التليفزيون القديم” أغلى من الذهب… لو عندك اوعى تفرط فيه وإلا هتندم!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد التليفزيون منذ سنوات عديدة حيث تعددت أنواعه وأشكاله وتم التطوير فيه على مر السنين السابقة بسبب التكنولوجيا الحديثة حتى أصبح التليفزيون القديم من الأجهزة المتواجدة في كل منزل بلا فائدة والتي نعتبرها من الخردة القديمة التي قد نرميها أو نقوم ببيعها لبائع الروبابيكيا دون معرفة قيمتها الثمينة التي لا تقدر بثمن، لهذا نتعرف معكم اليوم على كيفية الإستفادة من العديد من الأجزاء والقطع النادرة الموجودة بداخل التليفزيون القديم.

كنز ثمين في داخل تليفزيونك القديم

يمكنك الآن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهاز التليفزيون القديم بدلاً من رميه بلا أي منفعة أو التخلص منه من خلال بيعه للباعة المتجولين بأسعار رمزية، حيث تستطيع استخراج أجزاء ذات قيمة كبيرة من داخل التليفزيون القديم ولكن من الواجب أن يكون الشخص ذو خبرة في فك واستخدام الأجهزة الكهربائية في المنزل، بالإضافة إلى ضرورة توفر بعض الأدوات والمعدات التي تساعد في فك الجزء الخارجي من الجهاز مع التمتع بمهارة التعامل مع الأجهزة الإلكترونية لتحقيق الإستفادة المنشودة.

كيفية استخراج القطع الثمينة من داخل التليفزيون القديم

يلزم تواجد شخص ذو خبرة لعمل هذه العملية حتى لا يصاب أي شخص بأذي، وتتمثل الخطوات في التالي: