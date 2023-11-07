“دلعي جوزك وابسطيه على الآخر”!!.. استخدمي “الصابون مع الخيار” على المناطق دي من جسمك وهتنبهري من النتيجة… هترجعك عروسة من تاني من أول يوم!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء عن أفضل الوصفات الطبيعية للتمتع ببشرة شابة متألقة مليئة بالحيوية والنضارة، لهذا يعد صابون الخيار من أكثر الوصفات فاعلية لعلاج مشاكل البشرة والجسم لما يحتويه من مكونات طبيعية مفيدة ومغذية وليس لها أي آثار جانبية على البشرة، لذلك يمكنك عمل صابون الخيار بكل سهولة في المنزل وبخطوات بسيطة لكي يعالج الكثير من مشاكل البشرة منها البثور وحبوب الشباب كما أنه يقلل ظهور التجاعيد، لذا دعونا نتعرف معكم على كيفية تحضيره ونتائجه الممتازة.

خطوات تحضير صابون الخيار في المنزل

يمكنك الآن عمل هذه الوصفة الجبارة من مكونات بسيطة وطبيعية للعناية بالبشرة والجسم عن طريق إتباع التالي:

نقوم بغسل الخيار وتقطيعه ثم يوضع في الخلاط مع نصف كوب من ماء الورد ونخلطهم معاً جيداً.

نصفي هذا الخليط ونضيف له الصابون المبشور ونقلبهم معاً تماماً.

نضع هذا الخليط على نار هادئة حتى يثقل قوامه.

نوزع الخليط السميك في قوالب ثم نضعها في الفريزر لمدة ساعتين.

نخرجها بعد ذلك ثم نغلفها في أكياس بلاستيك لحين استخدامها.

فوائد استخدام الخيار للعناية بالبشرة

يحتوي الخيار على الكثير من الفوائد خاصةً للبشرة والجلد منها ما يلي: