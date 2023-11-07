“أنقذ حياتك وحياة أسرتك بجنية واحد بس”!!.. أعرف أهمية وضع “عملة معدنية في الفريزر” أثناء السفر لفترات طويلة… مش هتصدق ايه السبب!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأمور البسيطة والأفكار الجديدة التي يمكن الإستفادة منها في حياتنا اليومية مما تجعل الحياة أفضل بل أنها يمكن أن تكون السبب في إنقاذ حياتك وحياة أطفالك أيضاً، فمن الممكن إنقطاع التيار الكهربي في المنزل لفترات طويلة في حالة عدم تواجدك ولن تستطيع معرفة ذلك طبعاً أثناء غيابك مما قد ينتج عنه ذوبان الأطعمة والمأكولات المجمدة في الفريزر والتي قد تفسد إذا كان الانقطاع طويلاً، لذلك نقدم لكم حبلة ذكية لحل هذه المشكلة المؤرقة ومعرفة مدة إنقطاع التيار الكهربي في المنزل أثناء سفرك أو غيابك لفترات طويلة.

حيلة وضع العملة المعدنية في الفريزر

يواجه الكثيرين مشكلة كبيرة عند السفر والتغيب لفترات طويلة من الوقت عن المنزل، وهي عدم القدرة على معرفة مدة إنقطاع التيار الكهربي اذا حدث ذلك بالفعل أثناء عدم تواجدهم في المنزل والذي قد يتسبب في تلف الطعام المجمد في الفريزر نتيجة اذابته ثم يتجمد مرة أخرى بعد رجوع تشغيل الفريزر مما يشكل خطر كبير يهدد حياتك وحياة أسرتك.

ما أهمية وضع عملة معدنية في الفريزر أثناء السفر ؟

نقدم لكم حل بسيط وسهل للتخلص من هذه المشكلة أثناء السفر وترك المنزل لفترات طويلة وهو وضع قطعة نقود معدنية في أعلى كوب من الثلج لكي نحدد تغيرات درجة الحرارة في الفريزر، حيث يمكنك عند العودة إلى المنزل رؤية العملة لتحديد هذه التغيرات، فإذا كانت العملة في قاع الكوب فيجب حينها التخلص من الطعام في الحال لأنه أصبح غير صالح لتناوله، بينما إذا وجدت العملة ما زالت في أعلى الكوب أو في منتصفه فذلك دليل على صلاحية الأطعمة والمأكولات المجمدة في الفريزر.