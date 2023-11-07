“فكرة بمليون جنية لا تخطر على بال أحد”!!.. تعرفي على سر وضع “الزيت في المرحاض” وشوفي النتيجة المذهلة… لما تجربيها مش هتستغني عنها طول حياتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل ربة بيت إلى جعل منزلها بيئة نظيفة خالية من الأمراض والجراثيم لكل أفراد الأسرة لهذا تحاول جاهدة استخدام جميع الطرق الفعالة والمجربة للحصول على نظافة براقة ومثالية خاصةً تنظيف المطبخ والحمام لأنهما من أكثر الأماكن التي تتعرض للإتساخ الشديد، حيث يعد الحمام بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات والجراثيم مما يلزم تنظيفه بشكل دوري للتخلص من البقع وإصفرار السيراميك، لذلك نتعرف معكم على بعض الطرق البسيطة والسهلة للتخلص من الترسبات وإصفرار سيراميك الحمام بكل سهولة دون تعب أو مجهود.

وصفة جبارة لتنظيف الحمامات

نحاول تقديم المساعدة لكل ربة منزل في إيجاد أسهل الطرق الطبيعية والفعالة لتنظيف الحمام من الإصفرار والبقع الصعبة عن طريق استخدام مكونات بسيطة غير مكلفة يسهل توفرها في المنزل لتكون عوناً لربات البيوت في أداء مهامها المنزلية اليومية في التنظيف، فكل ما تحتاجينه هو التالي:

ملعقتين كبيرة الحجم من سائل تنظيف الأواني.

2 ملعقة كبيرة من زيت الطعام المستعمل.

ملعقتين من الكلور.

ملعقتين من معطر الأرضيات.

سلك مواعين من الألومنيوم.

خطوات تحضير وصفة زيت الطعام لتنظيف الحمام

للحصول على نظافة مثالية ونتيجة سريعة ومضمونة، يُنصح بإتباع الخطوات التالية: