دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء والفتيات عن كل ما هو جديد في عالم الوصفات والخلطات الطبيعية للتمتع بإطلالة جذابة وشابة بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن والتي تضر أيضاً بصحة البشرة، وتعد وصفتنا اليوم باستخدام الشاي مع الصابون من أحدث الوصفات الطبيعية التي لها مفعول سحري على البشرة، حيث يعد الشاي من أكثر المشروبات اليومية المفضلة لدى الجميع لهذا لا يخلو أي بيت من وجود الشاي وكذلك الصابون لا غنى عنه في المنزل، لذلك نقدم لكم وصفة الشاي مع الصابون الجبارة لعلاج الكثير من مشاكل البشرة. كيفية استخدام الشاي مع الصابون للعناية بالبشرة يمكنك تحضير هذه الوصفة الجبارة بكل سهولة في المنزل وبخطوات بسيطة كالتالي: يجب أولاً بشر قطعة من الصابون كبيرة الحجم.

نضيف لها ملعقة كبيرة من الشاي البودر مع ملعقة كبيرة من الفازلين ونمزج المكونات معاً جيداً.

نضع عصير نصف ليمونة ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نوزع الخلطة على البشرة جيداً ثم نتركها حتى تجف تماماً.

نشطف البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق الواضح بعد أول استخدام. فوائد وصفة الشاي مع الصابون للبشرة هناك العديد من الفوائد عند استخدام هذه الوصفة السحرية لعلاج الكثير من مشاكل البشرة منها التالي: تساعد في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم خاصةً المناطق الحساسة وتحت الإبط.

تعمل هذه الوصفة على علاج مشكلة الهالات السوداء حول العينين والانتفاخات التي تعد مشكلة مؤرقة للكثيرين.

تساهم في علاج التهابات البشرة إلى جانب فاعليتها في إزالة الجلد الميت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزك هيتجنن عليكي من جمالك !! .. ضعي “الشاي مع الصابون” على جسمك بالطريقة دي ومش هتصدقي النتيجة الوهمية.. هتندمي إنك معرفتيش الوصفة دي من زمان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.