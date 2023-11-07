«معجزة مش هتصدقيها »!!! .... خلطة كريم ميبو المعجزة لتفتيح وتوريد البشرة والتخلص من التجاعيد ...حتي لو كان عمرك فوق ال70 سنة وداعا للتجاعيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم ميبو هو منتج تجميلي يُستخدم على الجلد لتحسين مظهره وترطيبه إنه جزء من فئة منتجات العناية بالبشرة والتجميل والعناية بالوجه قد يكون لها تركيبات مختلفة تعتمد على العلامة التجارية والهدف المحدد للاستخدام على العموم، يتميز كريم ميبو بالعديد من الخصائص والاستخدامات الشائعة.

مكونات خلطة كريم ميبو للبشرة

2 ملعقة كبيرة من كريم ميبو .

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو .

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند .

1 ملعقة صغيرة من عصير الألوة فيرا (جل الألوة فيرا ).

3-4 قطرات من زيت اللافندر للعطر (اختياري ).

قليل من فيتامين E (متوفر في صيدليات الدواء ككبسولات قابلة للثقب).

كيفية تحضير الخلطة

التعليمات:

في وعاء صغير، اخلطي كريم ميبو مع زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند .

أضيفي عصير الألوة فيرا واخلطي المكونات حتى تتجانس .

إذا كنت تفضلين العطر، أضيفي القليل من زيت اللافندر وامزجيه .

افتحي كبسولة فيتامين E وأضيفي محتواها إلى الخلطة. الفيتامين E يعتبر مضادًا للأكسدة ويمكن أن يكون مفيدًا للبشرة .



بعد تحضير الخلطة، يمكنك استخدامها ككريم للبشرة. قومي بتطبيقها على وجهك وعنقك بلطف بحركات دائرية اتركيها لتمتص لبضع دقائق قبل أن تضعي المكياج إذا كنت تستخدمينه.

هذه الخلطة تحتوي على مكونات طبيعية تساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها يمكنك استخدامها يوميًا كجزء من روتين العناية بالبشرة الخاص بك إذا كانت لديك حساسية تجاه أي من هذه المكونات، يجب تجنب استخدامها.