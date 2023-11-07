هتنقذ حياتك إنت وأولادك من الخطر.. تعرف الآن لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن أن تحدث الكثير من حالات التسمم للكثير من الأسر ويمكن أن تحدث الكثير من الأمراض والموت لجميع أفراد الأسرة بسبب عدم وضع عملة معدنية في الفريزر وسوف نوضح كيف يمكن ذلك من خلال هذا المقال.
أسباب وضع عملة معدنية في الفريزر
يمكن أن نقوم بوضع العملة المعدنية في الفريزر وذلك للتعرف على الفترة التي تم فيها انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل أثناء الخروج من المنزل أو أثناء السفر فعندما ينقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة يؤدي ذلك إلى تلف الأطعمة الموجودة داخل الفريزر دون أن تعلم ربة المنزل ذلك، وعندما تعود إلى المنزل وتقوم بتحضير الطعام دون أن تعرف إن كان تالفا أم لا لذلك استطاعت العملة المعدنية أن تحل ذلك الأمر.
طريقة استخدام العملة المعدنية
- على ربة المنزل أن تقوم بإحضار كوب من الماء وتقوم بوضعه في الفريزر حتى يتجمد تماما.
- ثم تقوم بإحضار عملة معدنية مثل الجنيه ثم تقوم بوضعه في الكوب المثلج.
- ثم تقوم بوضع الكوب في الفريزر.
طريقة التعرف على مدى انقطاع التيار الكهربائي
- في حالة قطع التيار الكهربائي لفترة طويلة سوف نلاحظ العملة المعدنية الموجود في الكوب تسقط في أسفل الكوب نتيجة ذوبان الثلج تماما وبذلك يكون الطعام داخل الفريزر غير صحي.
- في حالة قطع التيار الكهربائي لفترة قصيرة يبدأ الثلج في الذوبان وتكون العملة المعدنية في منتصف الكوب وبذلك يكون الطعام داخل الفريزر صحي.
- في حالة عدم انقطاع التيار الكهربائي تبقى العملة المعدنية في مكانها في الأعلى وبذلك يكون الطعام داخل الفريزر صحي.
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