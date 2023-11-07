«اخيرا مفيش فواتير تاني »!!! .... تلغي الحكومة تمامًا فواتير الكهرباء والمياه اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان...وداعا فواتير الماية والغاز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتم عادة جمع فواتير الغاز والماء والكهرباء شهرياً من المواطنين عن طريق موظفي الشركة المختصين يقوم هؤلاء المحصلون بزيارة منازل العملاء لجمع المبالغ المستحقة عن خدماتهم وتقديم فواتير ورقية تثبت الدفع ولكن مؤخراً، أعلنت الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة عن قرارات جديدة تشمل إلغاء استخدام الفواتير الورقية في تقديم خدمات المياه والكهرباء والغاز هذا القرار يأتي من أجل تقليل التكلفة التي تتحملها الدولة من طباعة الفواتير الورقية ولمواكبة التطور التكنولوجي في البلاد.

خطة إلغاء فواتير المياه والغاز والكهرباء

اصدرت الحكومة خطة لتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في عدة قطاعات، ومن بينها وزارة الكهرباء والطاقة، وذلك في جميع المحافظات تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على التحصيل النقدي وتسهيل عملية الدفع كما توفر هذه الأنظمة الإلكترونية المزيد من الوقت للمواطنين تم الإعلان عن هذا الإجراء من خلال بيان رسمي صادر عن الحكومة.

يُشرح في البيان الرسمي للمواطنين كيفية الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء والغاز هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بالتحول إلى وسائل دفع حديثة ومريحة لتحسين تجربة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

كيفية دفع الفواتير باستخدام هذه الوسائل الجديدة

توضح الوزارة أنه يمكن القيام بعمليات الدفع عبر مجموعة متنوعة من الوسائل والمؤسسات المالية المتاحة للمواطنين، وهذه الوسائل تشمل: