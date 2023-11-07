«هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون » … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشاف الكنوز المخبأة داخل التلفزيون القديم يظهر فقط بعد أن يتخلص الناس منه، مما يكشف عن مكونات قيمة غالباً ما يتجاهلها الناس، لفتح هذه الثروة المحتملة، ابحث عن مساعدة من خبراء الإلكترونيات الماهرين، سوف نتعرف على أهم الأجزاء الموجودة في التلفزيون القديم.

لاستخراج هذه الأجزاء القيمة بأمان، مثل جهاز الضغط الكهربائي الذي يجد تطبيقات في مختلف الأجهزة. استخدم الأدوات المناسبة، بما في ذلك مفك براغي للتسخين، مع مراعاة الحذر طوال العملية. سلامتك هي الأمر الأهم، ونأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة في سعيك للاستفادة من التلفزيونات القديمة.

التلفزيون القديم يمكن استخدامه في العديد من الطرق المبتكرة والمفيدة، بما في ذلك:

1. عرض الفيديوهات والصور: يمكنك استخدام التلفزيون القديم كشاشة إضافية لعرض الفيديوهات والصور من الأجهزة المحمولة أو الكمبيوتر.

2. ألعاب الفيديو: يمكن ربط أجهزة الألعاب بالتلفزيون القديم والاستمتاع بالألعاب الكلاسيكية.

3. مشروع فني: يمكنك تحويل التلفزيون القديم إلى مشروع فني من خلال تحويل الشاشة إلى لوحة فنية أو عرض صور بشكل فني.

4. وسائل التعليم: يمكن استخدام التلفزيون القديم في الأنشطة التعليمية أو كوسيلة لعرض دروس تعليمية.

5. قطع الغيار: يمكن استخدام بعض الأجزاء الداخلية للتلفزيون القديم كقطع غيار لإصلاح أجهزة أخرى.

استخدامات التلفزيون القديم تعتمد على حالة التلفزيون وإمكانياته، ويمكنك الابتكار واستخدامه بطرق مختلفة ومفيدة وبيئية.