«شوف سعر العلبة وصل كام »!!! .... خبر عاجل من شركة الشرقية للدخان عن اسعار السجائر الجديدة في الاسواق اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق تقلبات كبيرة في أسعار منتجات متنوعة نتيجة للأحداث العالمية المتصاعدة تأتي هذه التغيرات في ظل ارتفاع كبير لأسعار العديد من السلع والمواد الاستهلاكية، مما أثار قلق المواطنين بشكل كبير ودفعهم إلى مراقبة تلك التطورات بعناية، من بين هذه السلع، يبرز ارتفاع أسعار السجائر بشكل ملحوظ على الرغم من أن الجميع يدرك خطورة التدخين على الصحة، إلا أن عدد المستهلكين لهذه السلعة يصل إلى ملايين، وهذا يشكل قطاعًا واسعًا جدًا من السوق يشعر الكثيرون بعدم القدرة على تحمل الزيادات الحادة في أسعار السجائر التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة.

زيادة اسعار السجائر

تجدر الإشارة إلى أن المسئولين عن شؤون التدخين في مصر قد استجابوا بسرعة للغضب الشديد الذي عبّره الجمهور بسبب هذه الزيادات الكبيرة في أسعار السجائر. أكدوا أن الزيادات التي حدثت ليست نتيجة لسياساتهم، بل لأن التجار قد فرضوا زيادات مفرطة على أسعار العلب الخاصة بالسجائر وأشاروا إلى أن هذه الزيادات لم تكن مصدرها المسئولين عن التدخين، من خلال موقعنا، نقدم لكم أحدث أسعار السجائر في السوق المصري، ونقدم بيانًا يتعلق بأشهر أنواع السجائر والأكثر استهلاكًا في البلاد.

أسعار بعض أنواع السجائر

نقدم لكم أحدث أسعار بعض أنواع السجائر في السوق المصري:

سعر عبوة سجائر كيلوباترا: 48 جنيهًا.

سعر عبوة سجائر كيلوباترا بوكس: 50 جنيهًا.

سعر عبوة سجائر إل إم الأزرق: 60 جنيهًا.

سعر عبوة سجائر إل إم الأحمر: 60 جنيهًا.