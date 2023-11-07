«هتبقي كارثة لو عمل كده »!!! .... هل تعلم لماذا يفضل تجنب قتل البرص في المنزل؟...هتتصدم من الإجابة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع ربات البيوت يسعين إلى التخلص من وجود أي نوع من الحشرات الزاحفة والطائرة في منازلهن، وذلك لضمان بيئة صحية لأفراد الأسرة بعيدًا عن الجراثيم والميكروبات التي تنقلها هذه الحشرات الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة في الفترة القصيرة والطويلة ولكن هناك من يؤكد على خطورة التخلص من البرص وقتله داخل المنزل لأسباب معينة.

لماذا يفضل تجنب قتل البرص في المنزل؟

عدم قتل البرص في المنزل مهم للحفاظ على نظافة المنزل والوقاية من انتشار البكتيريا والميكروبات البرص هو نوع من الحشرات مثل الصراصير والنمل والفئران وغيرها التي قد تكون حاملة للعديد من الأمراض والجراثيم إذا تركت هذه الحشرات تنمو وتنتشر في المنزل، فإنها قد تلوث الأماكن والأطعمة وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

بعض الإجراءات للحفاظ على نظافة المنزل والوقاية من انتشار البكتيريا والميكروبات