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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق الواتساب هو واحد من التطبيقات الأكثر استخدامًا في العالم ويحظى بشعبية كبيرة بين الملايين من الأشخاص يتميز هذا التطبيق بالعديد من الميزات والتحسينات التي يقدمها شركة ميتا (الشركة الأم لواتساب) لجعل تجربة المستخدم أفضل. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هناك بعض الأفراد يمكن أن يستغلوا هذا التطبيق في أغراض غير مشروعة مثل التجسس على محادثات الأشخاص الآخرين، تجسس على محادثات الآخرين دون إذنهم يعد نشاطًا غير قانوني وينتهك خصوصية الأفراد من الضروري أن نكون حذرين ونحترم خصوصية الأشخاص الآخرين عند استخدام تطبيقات مثل الواتساب، شركة ميتا تعمل باستمرار على تعزيز أمان التطبيق وحماية بيانات المستخدمين، ويجب على المستخدمين أيضًا توخي الحذر واتباع ممارسات أمان عند استخدام التطبيق لضمان حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.
طريقة التجسس على تطبيق الواتساب
بناءا على ان تطبيق الواتساب يُعد واحدًا من أكثر تطبيقات الدردشة استخدامًا حول العالم، حيث تجاوز عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم وفقًا للإحصائيات في عام 2020، يقوم البعض بمحاولة مراقبته للوصول إلى الرسائل والأسرار والمحادثات الخاصة. لمعرفة من يقوم بمراقبة تطبيق واتساب الخاص بك والوقاية من ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، تحقق من عدم وجود أشخاص آخرين يتجسسون على تطبيق واتسابك.
- للقيام بذلك، افتح تطبيق واتساب على هاتفك واضغط على الرمز الثلاث نقاط في أعلى واجهة التطبيق.
- من القائمة المنسدلة، انقر على “واتساب ويب”.
- إذا وجدت جلسة نشطة تمثل شخصًا آخر قام بتسجيل الدخول من متصفح ويب، فيجب عليك حذفه فورًا لمنع الوصول غير المصرح به.
- كما يُفضل أيضًا تغيير كلمة مرور حسابك بكلمة مرور قوية لزيادة الأمان.”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «خلي بالك كل كلامك مراقب »!!! …. هذه العلامة عند ظهورها في ساب فانها تدل على اختراق الواتساب…اعرف مين بيتجسس عليك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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