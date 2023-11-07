«غلطة تدمر حياة أسرتك»… احذري سلق البيض بهذه الطريقه مره اخري تحوله إلى سم قاتل يدمر الصحة …خلى بالك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يُعتبر من أهم مصادر البروتين، وهو جزء أساسي من النظام الغذائي اليومي. نجد أن هناك العديد من أنواع الطيور التي قد تمنحنا بيضاً بأشكال وألوان وأحجام وأطعمة مختلفة، يحمل البيض أهمية كبيرة ويحتوي على فوائد لا تُحصى لأنه يحتوي على مواد غذائية عالية ومعادن وفيتامينات لا تُستغنى عنها لصحة الإنسان، ومع ذلك نجد أن هناك بعض الطرق المستخدمة في إعداد البيض غير صحيحة.

الطريقة الخاطئة لغلي البيض

نجد أن هناك العديد من الأشخاص يقومون بغلي البيض بدلاً من طهيها بالسمن أو الزيت، ولكن من الأفضل غليها بطريقة آمنة وصحيحة، حتى يحتفظ البيض بالقيمة الغذائية التي يحتوي عليها، وألا يحتوي على أي مواد أو مركبات ضارة بالصحة أو العظام، حيث نجد أن العديد من الأشخاص يقومون بغلي البيض لمدة طويلة جداً، مما يؤدي إلى تغيير لون البيض من الداخل إلى اللون الأخضر.

كيفية إعداد البيض بالطريقة الصحيحة

يمكن إعداد البيض بطريقة بسيطة وصحيحة، عن طريق وضعه في وعاء فارغ، ثم وضع الماء فوقه بحيث لا يُغطي البيض تمامًا، عندما يكون النار قريبة من الغليان، نضيف كمية من الملح إلى الماء، ثم بعد ذلك نطفئ النار. نقوم بتقشير البيض بعد ذلك لتناوله، مضمنين الحفاظ على القيمة الغذائية والمذاق.