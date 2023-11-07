اليك أفضل وأسهل طريقة تنظيف البوتاجاز .. في 3 خطوات وبدون فرك أو دعك!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعلم كيفية تنظيف حرقات الطهي الخاصة بموقد الطهي الخاص بك بسهولة باستخدام مواد منزلية شائعة، نظرًا للاستخدام المستمر، يتراكم الأوساخ والشحوم على المواقد، مما يؤدي إلى انسداد الحرقات وضعف اللهب، بدلاً من الانتظار لفني لتنظيف الموقد، اتبع هذه الخطوات البسيطة لتنظيف موقدك في المنزل.

قم بمزج الماء والخل ومسحوق الخبز والصابون السائل وعصير الليمون والملح في وعاء، ضعي هذا الخليط على حرقات الموقد واتركيه لمدة 15 دقيقة، انزعي الحرقات واغسليها بالصابون والماء، وقومي بفرك الأوساخ والشحوم، ثم جففيها بمنشفة وأعدي تركيبها. التنظيف الدوري بعد كل استخدام يمنع تراكم الأوساخ ويضمن أن يظل موقدك نظيفًا ولامعًا.

يمكنك تنظيف البوتاجاز باستخدام الخطوات التالية:

1. إيقاف التشغيل والتبريد: قم بإيقاف تشغيل البوتاجاز واتركه يبرد تمامًا قبل البدء في التنظيف.

2. إزالة الرفوف والملحقات:ازالة الرفوف والصينيات وأي ملحقات قابلة للإزالة من داخل الفرن واغسلها بالماء والصابون.

3. تنظيف السطح الخارجي: استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء والصابون لمسح السطح الخارجي للبوتاجاز. تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية التي قد تلحق ضررًا بالطلاء.

4. تنظيف الحرقات: استخدم محلول مائي مع الخل والصابون لتنظيف حرقات البوتاجاز. ضعي المحلول على الحرقات واتركيه لبضع دقائق ليذيب الدهون، ثم افركيها بفرشاة ناعمة.

5. تنظيف الفرن: استخدم ماء وصابون لتنظيف جدران الفرن الداخلية والرفوف. يمكن استخدام محلول مبيض للتخلص من البقع العنيدة.

6. تلميع الزجاج الأمامي: استخدم مزيل للدهون أو خليط من الماء والخل لتنظيف الزجاج الأمامي للفرن وجعله لامعًا ونظيفًا.