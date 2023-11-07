«مفاجأة من العيار الثقيل!!».. قلق السعودية والإمارات بعد اكتشاف كنوز جديدة في مصر ستجعل ام الدنيا اغنى من الخليج .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أخبار جديدة وعاجلة، أعلنت شركة التوس، الشركة المتخصصة في مجال التعدين واكتشاف الذهب، عن اكتشاف جبال من الذهب في مناطق الصحراء الشرقية وأشارت الشركة إلى اكتشاف 14 منجمًا يدويًا للذهب الصخري الصلب من خلال مشروعين في مصر، حيث يصل عرض هذه المناجم إلى 30 مترًا وطولها 100 متر تمت عمليات التنقيب الميكانيكي على نطاق واسع، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية استخراج للذهب الصخري الصلب من خلال هذه المشاريع حتى الآن ومن المتوقع مواصلة تقييم ما لا يقل عن 35 هدفًا آخر باستخدام التقنيات عن بعد.

الاستكشافات في مصر

علماء الآثار اكتشفوا كنوزًا جديدة في مدينة هيراكليون المصرية المفقودة، التي اختفت تحت مياه البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من ألف عام هذه الاكتشافات الجديدة تتضمن مجوهرات ذهبية، وأطباق فضية، بالإضافة إلى جهاز غريب على شكل بطة تم مشاركة هذه الاكتشافات الكبيرة من قبل العالم البحري في مجال الآثار، الفرنسي فرانك جوديو.

استكشافات المؤرخ الفرنسي في مصر

استحقت هذه الاستكشافات المصرية اهتمامًا كبيرًا من قبل السعوديين والإماراتيين، على الرغم من أن المستكشف الفرنسي اكتشف مدينة هيراكليون قبل أكثر من عشرين عامًا تمثل تقنيات التنقيب الجيوفيزيائية الجديدة تطورًا مهمًا في اكتشاف التجاويف والمواد المخبأة تحت طبقات سميكة من الطين، حيث يصل سمكها عدة أمتار سابقًا، تم عرض الاكتشافات السابقة من هيراكليون في المتحف البريطاني في لندن، وتشمل تماثيل الفراعنة والآلهة وفي وقت سابق هذا العام، تم الكشف عن اكتشاف يُشبه مدينة أتلانتس في ألمانيا، وهي بلدة رونغهولت التي غمرتها العواصف.