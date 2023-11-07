“وصفة تساوي تقلها دهب”… كريم بانثينول كنز في منزلك تعالي أقولك ممكن تعملي بيه أيه.. هاتيه بسرعة من الصيدلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثير من الفتيات مشكلات كثيرة بسبب المشاكل التي تواجههم في بشرتهم، وقد تم تجربة العديد من المنتجات، لكن دون فائدة، على الرغم من أنها منتجات ذات أسعار وهمية، إلا أن نتيجتها ليست مضمونة بشكل كبير، لذلك اقترح عليكي عزيزتي بتجربة هذا المنتج القوي والفعال الذي يستطيع منح بشرتك نضارة فائقة، ألا وهو تركيبة كريم البانثينول التي تعمل على تفتيح البشرة، ويعالج الكثير من مشكلاتها، لمعرفة المزيد عن تركيبة البانثينول تابعوا معي السطور التالية.

مكونات تركيبة البانثينول

هي تركيبة سهلة جدا يمكن عملها في البيت بسهولة، دون أن تنفقي العديد من النقود، وهي تتكون من مكونات سهلة، معظمها يكاد أن يكون متوفر في المنزل، وهي:

ملعقتان من كريم البانثينول، متوفر في الصيدليات.

مقدار من النشا ملعقة صغيرة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

مقدر من فيتامين سي.

مقدار من ماء الورد.

فوائد البانثينول والنشا للبشرة

تتعدد فوائد تركيبة البانثينول والنشا، حيث تعمل على تنقية البشرة من الشوائب، كما تعمل على تفتيحها، وتجعلها نضرة طوال الوقت، كما أنها تعالج البقع التي تنتشر في البشرة نتيجة تعرضها للشمس فترات طويلة، وتعالج أيضا الحبوب التي تنتشر في البشرة.

وصفة البانثينول والنشا للبشرة

بخطوات بسيطة يمكنك عمل تركيبة البانثينول والنشا، تابع معي.

ضعي القليل من ماء الورد في إناء مناسب.

ثم ضعي عليه مقدار من كريم البانثينول عليه.

قومي بإضافة النشا الى الخليط.

بعد ذلك ضعي القليل من نقاط فيتامين سي.

قومي بوضع زيت الزيتون الى باقي الخليط.

ثم اخلطي المكونات مع بعضها حتى.يكون الخليط متجانس، وضعي القليل على بشرتك، واتركيه لمدة عشر دقائق ثم افركيه، ويغسل الوجه بعد ذلك بماء فاتر، كرري ذلك ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف تلاحظين نضارة بشرتك وصفائها.