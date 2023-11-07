“يارتني جربتها من زمان”.. طريقة سحرية لتشغيل الريموت بدون حجارة.. جربيها ووفري فلوس الحجارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت في الآونة الأخيرة اكتشافات عديدة اخترعها الإنسان حتى تصبح حياته أفضل، ومن بين هذه الاختراعات ابتكار سهل وبسيط، ولكن ذو فائدة كبيرة جدا توفر عليك عناء شراء بطاريات الاستهلاك كل فترة، كما أن هذه الاختراع يوفر نقود شراء البطاريات، مما يجعل حياتنا أكثر سلاسة بسبب هذه الاختراعات البسيطة، تابعوا معي باقي التفاصيل.

اختراعات تبدو بسيطة لكن مذهلة في حقيقتها

هناك جملة رائعة قرأتها كثير من المرات، والا وهي أن الحاجة أم الاختراع، وهي جملة رائعة مفادها أنه يمكنك أن تجعلك حياتك أكثر راحة وسهولة إذا عمل العقل وفكر بطريقة مبدعة، وهذا النهج صار عليه الإنسان من بداية الخليقة، مما طور في حياتنا حتى أصبحت على هذه الصورة التي تراها الآن.

بعض الابتكارات التي تساعد جهاز التحكم على العمل بصورة طبيعية

من المعروف أن جميع البيوت تكاد لا تخلو من ورق الألومنيوم أو ما يعرف بالقصدير، ويمكن الاستفادة منه عن طريق وضعه كبديل للبطارية، ولكن لابد أن توجد البطارية فهو فقط يساعد علي عملها بصورة أفضل، ولكن في وجودها.

كيفية استخدام بديل البطارية لعمل الريموت أو الأجهزة الأخري

كيف يمكن عمل بديل بطارية الريموت، تابع معي:

قم بإحضار ورقة الالومنيوم أو ما يعرف بالقصدير.

ثم ضع هذه الورقة مكان البطارية التالفة، وتأكد من أن طرفي ورقة الالومنيوم ملامس لأطراف الريموت السالب والموجب.

ثم ضع في أحد الأماكن المخصصة للبطارية حجر جديدة وسوف يعمل الريموت بصورة طبيعية.