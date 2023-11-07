دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صدمة لفتيات السعودية..الملك سلمان يسمح لهم بالزواج من هذه الجنسية التي يكرهونها..لن تصدق من هي,

كلنا نعلم أن الارتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال في السابق، إلا أنه مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين، فان هذا الزواج اصبـح ممكنا. وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا ألمرة، اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها. في هـذا الموضـوع سوف نعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي كما نعلم ،تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب.

الحكومة أن تتزوج برجل خليجي أو أجنبي خارج المملكة.سيوضح لك هذا المقال شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية ،وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية. كل ما عليك فعله هو قراءة هذه المقالة حتى النهايما هي شروط زواج السعوديات من مواطن خليجي أو أجنبي خارج المملكة؟يجب أن تفي المرأة السعودية بمتطلبات معينة قبل أن يصبح زواجها من أجنبي قانونيًا . هذه المتطلبات هي من الضروري أن يكون عمرك من 25 إلى 50 عامًا عندما يتعين عليك التقدم للحصول على زوج من أجنبي.ألا يتعدى فرق السن بين الطرفين ۱۵ عام، يقوم ولي أمر مقدم الطلب بتقديم طلب إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها. أن لا يكون طالب الزواج مخطوبة من سعودية أخرى.هذه هي شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي بشكل عام:في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة ،وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط منها:أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنة.يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية. أن يكون الراغب في الزواج قد أكمل دراسته

. أن يكون المتقدم للزواج يشغل وظيفة ثابتة، يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة.شروط زواج السعودية من أجنبييمكن الزواج من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها:جوزات سفر اصحاب العلاقه الزوجيه، يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل ،لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة.ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا. إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج. ح

شهادة عدم ممانعة من الزواج ،ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة. حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية. توضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة. يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل ويوقع وبصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.كما يلزم وجود شاهدين سعوديين ،بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين. استشارية تكشف اقبال السعوديات على الزواج من هذه الجنسية: قالت استشارية نفسية وأسرية إنها ال تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب ، كاشفة عن تصدر المصريين لتفضيل نساء تفاعلت معهن. و

النفسية والاسرية الدكتورة زهرة المعبي إلى أنها تشجع زواج السعوديات بالاجانب، خاصة في ظل الانظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح ألأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة الانفصال. وقالت المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج بالاجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن “الاجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي” متعلقات ملعقة من الفازلين يومياً لمدة لا تتجاوز 5 أيام تنسف الكرش وتحرق دهون البطن والأرداف تمامًا!! اقوى مشروب صباحى لتنظيف سموم الكلى والكبد وتنظيف سموم الجسم..