دوت الخليج - كتب احمد صلاح - . الكشف عن علامة تظهر في البطن تشير إلى إصابتك بمرض خطير.، اذا شاهدتها توجه للطبيب.,
يجهل الكثير من الأشخاص أن تورم البطن قد تكون علامة على الإصابة بمرض خبيث.
ووفق تقرير موقع “Verywellhealth” فإن أعراض الإصابة بسرطان الكبد تتضمن:
1-تورم البطن: قد يشعر بعض الأشخاص بوجود كتلة صلبة ومتورمة في المنطقة الموجودة أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن، وفي كثير من الأحيان، يكون هذا التورم غير مؤلم، ولكن في حالة الشعور بالألم قد تؤدي إلى الشعور بالإزعاج في المناطق المحيطة بالورم.
2-ألم البطن: عادة ما يشعر الأشخاص بالألم والانزعاج على الجانب الأيمن من البطن أسفل الأضلاع مباشرة بسبب ضغط ورم الكبد على الهياكل أو الأعصاب الأخرى في هذه المنطقة، لذا عليك أخذ نفس عميق واضغط بخفة إلى أعلى أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن في المكان الذي يتواجد به الكبد، إذا كان لديك تضخم الكبد عليك التواصل مع الطبيب سريعًا.
1-تورم البطن: قد يشعر بعض الأشخاص بوجود كتلة صلبة ومتورمة في المنطقة الموجودة أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن، وفي كثير من الأحيان، يكون هذا التورم غير مؤلم، ولكن في حالة الشعور بالألم قد تؤدي إلى الشعور بالإزعاج في المناطق المحيطة بالورم.
2-ألم البطن: عادة ما يشعر الأشخاص بالألم والانزعاج على الجانب الأيمن من البطن أسفل الأضلاع مباشرة بسبب ضغط ورم الكبد على الهياكل أو الأعصاب الأخرى في هذه المنطقة، لذا عليك أخذ نفس عميق واضغط بخفة إلى أعلى أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن في المكان الذي يتواجد به الكبد، إذا كان لديك تضخم الكبد عليك التواصل مع الطبيب سريعًا.
وتشمل الأعراض أيضا:
1- فقدان الوزن غير المبرر.
2- ضيق التنفس.
3- ألم في الكتف الأيمن.
4-الشعور بالغثيان.
5- الشعور بالتعب والضعف.
6- الحمى.
7- القيء.
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