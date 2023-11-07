دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شاهد :توكل كرمان” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي من امريكا بهذه الصورة,

اشعلت من جديد الناشطة اليمنية توكل كرمان ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك جمعتها مع الممثل الامريكي الشهير ليوناردو دي كابريو.

ووفقا لكرمان ، التقطت الصورة في مقر الامم المتحدة على هامش الاحتفالية التي اقامتها الامم المتحدة باليوم العالمي للسلام

ولاقى نشر كرمان للصورة التي تجمعها مع دي كابريو ردود فعل واسعة بين مرحب ومنتقد.

ففي الوقت الذي اثنى البعض على تحركات كرمان الدولية لتدعيم سبل السلام العالمي وتمثيلها للمرأة المنادية بحقوق الانسان في كافة المحافل العالمية ، رأى البعض ان توكل انشغلت عن هموم ومأسي الشعب اليمني بالتقاط الصور مع الشخصيات العالمية الشهيرة كالممثلين والفنانيين وغيرهم.

وكانت كرمان قد القت كلمة خلال ندوة السلام والتنمية العالمية ، حضرها المئات من ممثلي المنظمات العالمية ودول العالم تحدثت فيها عن اهمية تطوير منظومة الامم المتحدة للاشراف على برامج التخطيط والتنمية المستدامة بفاعلية اكبر ، مشددة على ان العالم لن يشهد اي استقرار دائم في ربوع العالم اجمع مالم يشهد العالم سلام مستدام ، لن يتحقق الا بنشر التنمية المستدامة في كل دول العالم.