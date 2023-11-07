«وداعا لحصوات الكلي!!».. أطباء عالميون يكشفون عن فاكهة صغيرة الحجم تفتت حصوات الكلى هتغيرلك حياتك .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحفاظ على صحة الكلى والكبد ضروري لضمان وظائف هذين العضوين الحيويين وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع “justhealthylife”، هناك العديد من الأعشاب المفيدة، بما في ذلك الكزبرة على وجه الخصوص، التي يمكن أن تساهم في حماية الكلى من الأمراض وحصى الكلى، ومنع تراكم السموم في الجسم.

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البقدونس هو غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K، ويحتوي أيضًا على معادن هامة مثل الحديد يُعتبر فعّالًا في تنقية الكليتين وله خصائص طبية متعددة، منها مكافحة البكتيريا ومساعدة في مكافحة فقر الدم ومنع تكوين الجلطات الدموية ومنع ارتفاع مستويات الدهون في الدم ومنع التسمم الكبدي وخفض ضغط الدم المرتفع وزيادة التبول الإضافة إلى ذلك، يمكن للبقدونس مساعدة في علاج وطرد حصى الكلى يعزز شاي البقدونس عملية البول ويمنع امتصاص الأملاح بواسطة أنسجة الكلى، مما يقلل من تكوين حصى الكلى. إليك كيفية تحضير مشروب البقدونس لتنقية الكلى من السموم:

المكونات:

مقدار من البقدونس الطازج.

8 أكواب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

عصير نصف ليمونة.

الخطوات:

اشطفي البقدونس واقطعيه إلى قطع كبيرة. ضعي الماء في وعاء على نار متوسطة وأضيفي البقدونس. خفّفي الحرارة واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق. ارفعي الوعاء عن النار واتركيها تبرد، ثم أضيفي عصير الليمون والعسل. اشربي كوبًا أو اثنين من هذا المشروب يوميًا. إذا قمتي بتحضير كمية كبيرة، يمكنك وضعها في الثلاجة واستخدامها خلال أسبوع.

بالإضافة إلى البقدونس، الزهرة هي خضراوات غنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K وفيتامين B.