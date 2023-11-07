«فكرة بمليون جنيه!!».. تشغيل اي ريموت تلفزيون او تكييف او مروحة بدون اي حجارة نهائيًا.. مش هتدفع فلوس تاني!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نحن نعيش اليوم في عصر متطور تتسم فيه التكنولوجيا بالتطور المستمر، وتتزايد التحديات الاقتصادية نسعى دائمًا لإيجاد حلول جديدة وبسيطة توفر الوقت والمال باستخدام مواد بسيطة متاحة في البيئة المحيطة بنا هناك طريقة بسيطة لتشغيل جهاز الدش والتلفزيون بدون الحاجة إلى بطاريات وبتكلفة منخفضة، وهذه الطريقة تعتمد على استخدام مكون متوفر في كل منزل.

حيلة ذكية لتشغيل اي ريموت بالمنزل بدون استخدام الحجارة

العقل البشري يمتلك القدرة على الإبتكار وإيجاد حلول ملائمة للتحديات التي تواجهه، وفي حالة نقص الموارد يبتكر حلاً سريعًا وفعّالًا لحل المشكلات على سبيل المثال، يمكن استخدام ورق الألومنيوم لتشغيل جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون عند نفاد البطاريات، وهذا يتطلب وجود حجر واحد فقط لتنفيذ هذه الفكرة البسيطة والعبقرية.

طريقة استخدام الريموت بدون حجارة بورق الالومنيوم

لتجهيز بديل مؤقت لبطارية ريموت التلفزيون باستخدام مقص صغير وورق الألومنيوم، يمكنك اتباع الخطوات التالية: