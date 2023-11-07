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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من الأفراد في الوقت الحالي من انخفاض ملحوظ في سرعة الإنترنت، وهذا بسبب أهمية الإنترنت الكبيرة في حياتنا اليومية يعتمد العديد من الأشخاص على الإنترنت بشكل كبير في أداء أعمالهم وفي التواصل مع الآخرين في هذا المقال، سنقدم لكم الأسباب المحتملة لبطء الاتصال بالإنترنت وانقطاعه، وكيفية حل هذه المشكلة.
أسباب بطء وانقطاع شبكة الإنترنت
هناك العديد من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في بطء وانقطاع الاتصال بالشبكة، ومن بين هذه العوامل:
- المسافة بين الراوتر والمستخدم: يُعتبر البعد بين الجهاز المستخدم والراوتر من أبرز العوامل التي تسبب ضعف الشبكة فكلما زادت المسافة بينهما، زاد انخفاض جودة الاتصال.
- استخدام الإنترنت من قبل أشخاص غير مصرح لهم: إذا تم استخدام اتصال الإنترنت الخاص بك بواسطة أشخاص غير مرغوب بهم، يجب عليك فورًا تغيير كلمة المرور الخاصة بالراوتر، حيث قد تمثل هذه الممارسة تهديدًا لأمان الشبكة.
- وجود أجهزة تستهلك العرض الترددي بشكل غير مشروع: تصبح الشبكة ضعيفة عندما تكون هناك أجهزة متصلة بالإنترنت تقوم بتحميل وتنزيل الملفات بدون علمك، مما يؤدي إلى استنفاد العرض الترددي.
خطوات حل مشكلة انقطاع الانترنت
لحل مشكلة انقطاع الإنترنت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بإعادة تشغيل جهاز الراوتر مرة أخرى وانتظر لمدة لا تقل عن 30 ثانية ليتم تشغيل جميع مؤشرات الإضاءة مرة أخرى.
- إذا لم تنجح هذه الطريقة، جرب تبديل اتصالك من شبكة الواي فاي إلى شبكة البيانات المحمولة عبر هاتفك يمكنك القيام بذلك عبر فتح تطبيق الإعدادات على جهازك، ثم الانتقال إلى قسم الشبكة والإنترنت أو الاتصالات (يمكن أن تختلف الطريقة بناءً على نوع جهازك) بعد ذلك، قم بإيقاف اتصال الواي فاي وقم بالاتصال بشبكة البيانات المحمولة لمراقبة التحسن في الاتصال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ياريتني عرفتها من زمان!!».. مهم جدا ماهو افضل مكان لوضع الراوتر في البيت وكيف يكون وضع الهوائي لكي يصل الى ابعد مسافة .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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