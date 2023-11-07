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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول مشروب لذيذ وغني بالقيم الغذائية، وهو شاي الفول السوداني أثار هذا المشروب اهتمام العديد من المواطنين وبعض الأطباء بسبب محتواه الغني من الفيتامينات والمعادن إضافةً إلى طعمه اللذيذ الذي يشجع على تكرار تجربته تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا المشروب.
شاي الأسود بالفول السوداني
الشاي بالفول السوداني يُعتبر من بين المشروبات الفعّالة في تعزيز صحة القلب والعديد من الفوائد الصحية الأخرى يحتوي هذا المشروب على مضادات الأكسدة بكميات كبيرة ويساهم في تحسين صحة القلب إلى جانب ذلك، يساعد في تنظيم الوزن ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والأمراض المرتبطة بالقلب واستهلاك مشروب الشاي بالفول السوداني يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ويعزز من صحة الجلد كما يلعب دورًا في خفض ارتفاع ضغط الدم ومكافحة علامات الشيخوخة ومع ذلك، يجب تناوله بحذر وبشكل معتدل لتجنب الآثار السلبية المحتملة.
كيفية تحضير شاي الفول السوداني
يمكنك تحضير كوب من الشاي بالفول السوداني باتباع الخطوات التالية:
- ضع كمية من الفول السوداني الخالي من القشر في كوب الشاي، وأضف نصف ملعقة شاي، وكمية السكر حسب ذوقك.
- اسكب الماء المغلي فوق الفول السوداني والشاي في الكوب.
- يمكنك زيادة القيمة الغذائية بإضافة بعض الحليب المكثف المحلى إلى الشاي حسب اختيارك.
- قوم بتحريك المزيج جيدًا للمزج بين المكونات.
- اترك الشاي لبضع دقائق ليتشرب النكهة، ثم استمتع بمشروب الشاي بالفول السوداني اللذيذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كنز في بيتك وانت متعرفش!!».. ماذا يحدث لجسمك لو أضفت فول سوداني للشاي قبل تناوله .. هيغير حياتك!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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