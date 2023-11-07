«من الفقر الي الثراء الفاحش!!».. رجل فقير يعثر على كنز ثمين من الذهب والالماس ويصبح مليونير .. مش هتصدق لقاه فين!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم العثور على كنز يحتوي على عملات ذهبية تعود إلى فترة الحرب الأهلية الأميركية تقدر قيمتها بملايين الدولارات تحت الأرض في مزرعة بولاية كنتاكي الأمريكية خلال أعمال حفر قام بها مزارع الكنز يتضمن أكثر من 800 قطعة نقدية ذهبية متنوعة، بقيمة تصل إلى ملايين الدولارات تم نشر مقطع فيديو في 9 يونيو يوضح الاكتشاف، حيث يقوم تاجر عملات بتحديد العملات المعدنية بقيمة 1 دولار و10 دولارات و20 دولاراً من بين الكمية المكتشفة ووصف الاكتشاف بأنه “أكثر الأمور غرابة على الإطلاق”، وفقًا لتقرير نشرته جريدة “ذا غارديان” البريطانية.

كنز يحتوي على عملات ذهبية

الكنز الذي أُطلق عليه اسم “كنز كنتاكي العظيم” يرجع إلى الفترة من عام 1840 إلى 1863، ويتضمن مجموعة نادرة من العملات الذهبية، بما في ذلك عملات بقيمة 1 دولار أمريكي و10 دولارات و20 دولاراً من الذهب الحر، بالإضافة إلى عدد قليل من نسور الحرية المزدوجة الذهبية التي تم إصدارها في عام 1863 موقع (GovMint.com)، المتخصص في تجارة العملات، وصف هذا الكنز بأنه “يحمل تاريخًا نادرًا للغاية وندرة على جميع الأصعدة”، وأشار إلى أن الاكتشاف الأكثر إثارة في هذا الكنز هو وجود حوالي 18 عملة ذهبية من طراز (P20) تعود إلى عام 1863، وهذه العملات تُعد واحدة من أندر العملات في العالم، حيث يصل سعرها غالبًا إلى مبالغ تتجاوز 100,000 دولار مالك الكنز وصف هذا الاكتشاف بأنه “مهم للغاية” وأشار إلى أن القيمة الكبيرة للعملات الذهبية تمثل “كبسولة زمنية افتراضية” تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، بما في ذلك عملات معدنية صُنعت في دار سك العملة في جورجيا التي عملت في الفترة من عام 1838 إلى 1861 وأنتجت عملات ذهبية فقط.