دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما ذهبت للفحص كانت المفاجأة..سيدة سعودية أخذت دواء السكر لمدة 20 سنة, روى الدكتور السعودي صفوق الشمري قصة لمريضة سكر، كشف فحص التسلسل الجيني لها أنها تأخذ دواء خطأ لمدة 20 سنة. وقال خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية :”عندما أجرينا فحص التسلسل الجيني للمريضة تبين أن دواء السكر الذي تأخذه غير مناسب لها”، مشيرا إلى أن أغلب المرضى يستخدمون هذا الدواء ويسموه منظم السكر، ولكنه لا يناسب جينات المريضة.ولفت إلى أن الرعاية الصحية أصبحت تفصل على حسب المريض، ويؤدي ذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات. مشيرا إلى أنه تم تحديد دواء آخر للمريضة يناسب حالتها حتى أنها قالت أن الدواء غير حياتها

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