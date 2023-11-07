اوعي ترميه تاني.. تفل القهوة كنز في بيتك أغلى من الدهب هيرجعك شباب من جديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص فئة كبيرة من الأشخاص على بدء اليوم بتناول كوب من القهوة من أجل تحسين النشاط الجسدي وتعزيز التركيز لمواجهة الأيام الشاقة سواء في العمل أو الدراسة، وعند الانتهاء من احتساء القهوة يترسب في قاع الكوب ما يعرف بتفل القهوة، يتم التخلص منه، ولا يعرف الكثير أنه يمكن الاستفادة لأنه يتميز بالعديد من الفوائد العظيمة التي تفيد البشرة وتغنيك عن استخدام الكثير من مستحضرات التجميل، حيث يمثل تفل القهوة وصفة من الوصفات الطبيعية الغير مكلفة كما لا ينتج عنها آثار.

وصفة تفل القهوة

تعرف القهوة بفوائد ومميزات كثيرة تفيد البشرة لذلك يتم استخدام تفل القهوة في تقشير البشرة، وذلك من خلال خلطه مع بعض القطرات من زيت الزيتون، وذلك لأنه يعمل على تخليص البشرة من الجلد الميت، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من البقع ويقوم بتوحيد لون البشرة، ولا يمكن أن ننسي دوره الكبير في التخلص من علامات التمدد في الجسم.

وبالنسبة للمكونات المستخدمة في الوصفة، فهي عبارة عن:

تفل القهوة المترسب في قاع الكوب.

بعض القطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

وبالنسبة لطريقة تحضير وصفة تفل القهوة واستخدامها، فتتمثل في النقاط التالية: