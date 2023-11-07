شيء لا يصدقه عقل !!! … هذا ماذا يحدث لجسمك عند النوم و”التلفزيون مفتوح”؟.. مفاجآة تفوق حجم تصورك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر النوم من الأمور الأساسية الهامة التي يجب أن نحرص عليها بشكل منتظم لأن النوم يساعد على راحة الإنسان، ويساهم كذلك في تجديد الخلايا التالفة في الجسم ، ولكن ماذا عن النوم والتلفاز مفتوح ماذا يحدث في تلك الحالة ذلك ما سوف نعرضه وفقًا لموقع “Health”. ماذا يحدث عند النوم والتلفاز مفتوح دين النوم، هو مصطلح قد يبدو غريبا للبعض ومعناه نقص النوم هذا الذي يتكرر مع الإنسان بمرور الوقت وذلك عندما يجد نفسه لا يقوم بأخذ قسط كافي من النوم وهذا يؤدي لظهور مشاكل مختلفة لديت من بينها رفع نسب الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

انخفاض مستويات الميلاتونين، بالرجوع لدراسة تمت من قبل تم توضيح أن النوم مع التعرض للضوء الأزرق المنبعث من التلفاز يؤثر بشكل سلبي على الإنسان فنجد أنه يقلل من إفراز هرمون ميلاتونين وهذا هرمون هام جدا مسؤل عن شعور الإنسان بالحاجة للنوم وعليه، فإن النوم أمام التلفاز مفتوح يمكن أن يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائمًا.

عقلك لا يستطيع الاسترخاء، بالطبع جميع الأصوات الصادرة عن التلفزيون مع الأضواء كل ذلك يجعل العقل متيقظ وعليه يصعب على الإنسان الاسترخاء، بشكل آمن وطبيعي لذلك يجب تجنب تلك العادة

زيادة خطر الإصابة بالسمنة، لقد أوضحت دراسات تمت في عام 2019 أن جميع الأفراد الذين يقومون بالنوم بالقرب من الضوء الاصطناعي ليلًا، فهم أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

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