دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أن هناك العديد من الأشخاص من حملة البطاقات الشخصية أو الرقم القومي من الضروري أن يذهبوا بشكل عاجل للسجل المدني وذلك بعد أن تلقت العديد من التقاير من رجال الأمن والجهات المختصة بسبب هذا الأمر حيث أن العديد من المواطنين يتعاملون مع البطاقة الشخصية بشكل من الإهمال أو التقصير فقد لوحظ أن الكثير من الشباب في سن البلوغ لا يهتمون بفكرة استخراج بطاقة شخصية وبعض البالغين لا يهتمون حول تحديثها لذا فقد وضعت وزارة الداخلية العديد من الغرامات المالية من أجل التحكم بشكل أكبر في هذه المشكلة علما بأن الأمر من الممكن أن يصل لحد السجن فب بعض الحالات – غرامات البطاقة الشخصية يتم دفع غرامة مالية قدرها مائة جنيه مصري إذا لم يقم المواطن بالذهاب للسجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ سن ال 15 عاما

يتم دفع غرامة مالية قدرها مائة جنيه مصري في حال أراد المواطن استعمال بطاقة غير سارية ومنتهية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة يتم دفع غرامة مالية قدرها خمسين جنيه مصري إذا لم تقم بتحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

يتم دفع غرامة مالية قدرها خمسين جنيه مصري في حال لم تتمكن من استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيتمسكوا في أي كمين .. هؤلاء الأشخاص من حاملي ” البطاقات الشخصية ” عليهم التوجه لأقرب سجل مدني حالا !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.