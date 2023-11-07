ما السبب في تحريم أكل لحم الخنزير ولماذا خلق الله هذا الحيوان ما دام أكله محرما ؟ .. الإجابة هتذهلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من المخلوقات التي قد أنعم الله على هذه الأرض بأن تكون من مخلوقاتها حيث أن الله قد سخر كافة المخلوقات على الأرض لخدمة الإنسان خليفته في الأرض وذلك تكريما منه للإنسان فهناك العديد من أشكال الحيوانات التي تصلح لكي تكون طعاما ويستخرج منها شرابا للإنسان أيضا التي تمكن مع الزمن من استئناسها لكن هناك من الحيوانات ما حرم على الإنسان الاقتراب من لحومها والتي يأتي أو ما يأتي في أذهاننا حيوان الخنزير ، ذلك الكائن اللذي لا يدري الكثير من الناس العلة وراء تحريم أكله والسبب في خلقه ما دام لا يصلح للغذاء

– سبب خلق الخنزير

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأراء التي تم بحثها في هذا الأمر والتي اتفقت على أ، للخنزير فوائد جمة فهو كائن يعيش على النفايات وأكل المخلفات وبهذا يكون مطهرا طبيعيا للبيئة من أي أوساخ أو مخلفات تتسبب فيها المخلوقات الأخرى

– لماذا حرم الله أكل الخنزير

في ذات السياق فقد ثبت بالدليل القاطع أن الله قد حرم أكل لحم الخنزير في الديانات الثلاث السماوية ورغم ذلك هناك طائفة من المسيحيين يتناولونه حيث أن السبب وراء هذا التحريم أن لحم الخنزير نفسه ضار بصحة الإنسان ومن الممكن أن يتسبب بالإصابة بالمثير من الأمراض والتي من بينها الإصابة بتصلب الشرايين لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكولسترول