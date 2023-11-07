دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طبيب سعودي يكشف عن علاج فتاك لكثرة التبول التي تصيب مرضى السكري..تعرف عليها الآن,

العلاج النهائي لكثره التبول التي تصيب مرضى السكري

“تبول لا إرادى.. ليه هو أنت صغير”، قد يتعرض كبار السن لمواقف محرجة عديدة بسبب إصابتهم بالتبول اللا إرادى وهو من أبرز الصحية التى يتعرضون لها مع التق فى السن،والتغيرات التى تحدث لهم، وحدوث خلل وظيفى فى المثانة، وقد يعرضهم ذلك لمشاكل واضطرابات نفسية تؤثر على صحتهم وتسبب الاكتئاب.وفى التقرير التالى يق “اليوم السابع” كل ما تريد معرفته عن التبول اللا إرادى عند كبار السن وطرق التعامل مع المرضى والحفاظ على صحتهم النفسية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic، فإن هناك عدة أسباب لتعرض الكبار للتبول اللا إرادى ومنها.:ب المشروبات والأطعمة تسبب التبول اللا إرادى ومنها (المشروبات الكحولية، الكافيين، المشروبات الغازية والمياه، المحليات الصناعية، الشيكولاتة، الفلفل الحار، الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والحمضيات).

2: ب أدوية القلب وضغط ال ومرخيات اللات تسبب التبول اللتركيا نيوز بالعربي

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العلاج النهائي لكثره التبول التي تصيب مرضى السكري

صورة فريق التحرير فريق التحرير أرسل بريدا إلكترونيامارس 26, 20230 3 دقائق

العلاج النهائي لكثره التبول التي تصيب مرضى السكري

“تبول لا إرادى.. ليه هو أنت صغير”، قد يتعرض كبار السن لمواقف محرجة عديدة بسبب إصابتهم بالتبول اللا إرادى وهو من أبرز الصحية التى يتعرضون لها مع التق فى السن،

والتغيرات التى تحدث لهم، وحدوث خلل وظيفى فى المثانة، وقد يعرضهم ذلك لمشاكل واضطرابات نفسية تؤثر على صحتهم وتسبب الاكتئاب.وفى التقرير التالى يق “اليوم السابع” كل ما تريد معرفته عن التبول اللا إرادى عند كبار السن وطرق التعامل مع المرضى والحفاظ على صحتهم النفسية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic، فإن هناك عدة أسباب لتعرض الكبار للتبول اللا إرادى ومنها.:ب المشروبات والأطعمة تسبب التبول اللا إرادى ومنها (المشروبات الكحولية، الكافيين، المشروبات الغازية والمياه، المحليات الصناعية، الشيكولاتة، الفلفل الحار، الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والحمضيات).

2: ب أدوية القلب وضغط ال ومرخيات اللات تسبب التبول اللا إرادى.

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3: الجرعات الكبيرة من تناول فيتامين ج.

4: الضغط النفسى والعصبى والاختلالات الهرمونية.: مرضى السكر، قد يسبب التبول اللا إرادى عند ب الحالات.

6: العوامل الوراثية أيضًا ل: قد يطلب الطبيب الاحتفاظ بمفكرة يومية عند التبول وعند تسرب البول، لتحديد عددهم وحالة المريض

هناك طرق مختلفة ونصائح لعلاج التبول اللا إرادى عند كبار السن، ولكن يعتمد ذلك على حسب السبب فمن الممكن أن يكون التبول اللا إرادى ناتجًا عن مرض السكر أو تناول ب أدوية القلب لذلك لا بد من معرفة السبب قبل العلاج

طرق لعلاج التبول اللا إرادى وهى:

1: التمارين الرياضية التى تساعد فى التحكم فى لات الحوض، والتى تحد من مشكلة التبول اللا إرادى.

2:تجنب الأطعمة التى تسبب إدرار البول مثل الحمضيات.

:تجنب الأطعمة التى تسبب إدرار البول مثل الحمضيات.

3: ع تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فهناك العديد من الأدوية التى تزيد من مشكلة التبول اللا إرادى عند كبار السن وتعمل على ارتخاء المثانة.

4: ع الإكثار من تناول العصائر والسوائل الطبيعية، حتى لا تزيد الشعور بالتبول.

5: التقليل من المشروبات الكحولية والكافيين حيث إنها تعمل على تحفيز البول.

6: ب الحالات الصعبة قد العلاج النهائى

ينقع مقدار عبوة برطمان حمص في خل التفاح الطبيعي لمدة ثلاث أيام .يوكل ملعقة من الحمص حوالي 7حبات ويشرب ملعقة صغيرة من خل التفاح المنقوع مرة صباحاً وأخرى مساءاً لمدة أسبوعين

وقد شفي منها الكثير ويشترط خل التفاح يكون طبيعيتحتاج لتدخل جراحى.ها دور كبير فى ذلك.

7: تضا إرادى.