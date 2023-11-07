دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على سر جاذبيتهم..أصحاب هذه الجنسية يسحرن قلوب النساء السعوديات بثلاثة أسباب!,

زهرة المعبي: النساء السعوديات يفضلن الزواج من الشباب المصريين

أثارت الاستشارية النفسية للأسرة زهرة المعبي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها التي تحدثت فيها عن تفضيل نساء السعودية الزواج من الشباب المصريين. وقالت المعبي، الحاصلة على الدكتوراه في الصحة النفسية والأسرية، إن النساء السعوديات يرغبن في الزواج من الرجل الأجنبي، وعلى رأسهم الرجل المصري.

دعم النساء السعوديات للزواج من الأجانب

أعربت المعبي عن دعمها للنساء السعوديات في الزواج من أصحاب الجنسيات الأخرى، مثل المصريين واللبنانيين، وذلك بناءً على الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حالة طلاقها من الأجنبي.

أسباب تفضيل السعوديات للزواج من المصريين

وأشارت المعبي إلى وجود عدة أسباب تجعل النساء السعوديات يفضلن الزواج من المصريين، ومنها:

1- المعاملة الأفضل من الأجانب

يعتقد النساء السعوديات أن الرجل الأجنبي يعاملهن بشكل أفضل من الرجل السعودي، حيث يلبي كل ما يرغبن فيه ويحاول أن يسعدهن. ويعود ذلك إلى أنهن هن اللواتي يتحكمن في إقامته في المملكة، وبالتالي يعتبرن ولية نعمته.

2- حلاوة اللسان والتظاهر بالحب

يتصدر الرجال المصريون قائمة تفضيلات النساء السعوديات، ثم اللبنانيون، ثم اليمنيون. ويرجع ذلك إلى حلاوة اللسان والقدرة على التظاهر بكمية الحب للنساء. وهذا ما يفتقده الرجال السعوديون.

3- طبيعة الرجل المصري

يتميز الرجل المصري بالمرح وخفة الدم، والنشاط أيضًا. وهذه الصفات تجعله مفضلًا لدى النساء السعوديات في الزواج.