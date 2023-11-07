ربة منزل خليجية فائقة الجمال تنافس اشهر راقصة في الوطن العربي بوصله رقص قوية

أشعلت ربة منزل خليجية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترقص بوصلة رقص قوية من داخل غرفه نومها.

وظهرت الزوجة الخليجية في الفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود أنيقاً، وتؤدي رقصات شرقية مثيرة، لفتت انتباه الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الزوجة الخليجية في الفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود أنيقاً، وتؤدي رقصات شرقية مثيرة، لفتت انتباه الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض أن الزوجة الخليجية تنافس أشهر راقصة في الوطن العربي، وهي الراقصة المصرية صافيناز والراقصة لورديانا وحتى صلفيناز ، التي اشتهرت بمقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلاً: "يا سلام على جمالها، وحركاتها الرقيقة، ملكة جمال وملكة الرقص الشرقي".

وقالت متابعة أخرى: "أنا مش مصدقة إن هي ربة منزل، حركاتها احترافية، وتنافس أشهر الراقصات في الوطن العربي".

وتفاعلت الزوجة الخليجية مع التعليقات، وقالت إنها تحب الرقص الشرقي، وتعلمت هذه المهارات من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "أنا سعيدة برد فعل الناس على الفيديو، وإنهم أعجبوا بمهاراتي في الرقص الشرقي".